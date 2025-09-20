ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Horóscopo Chino del sábado 20 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

Ludovica Squirru nos trae sus predicciones diarias del Horóscopo Chino, este sábado 20 de septiembre 2025 para iniciar la semana. Te contamos qué esperar de esta jornada, según la astrología oriental.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Predicciones: Ludovica Squirru.-

Predicciones: Ludovica Squirru.-

El Horóscopo Chino de este sábado 20 de septiembre de 2025 llega con las esperadas predicciones de Ludovica Squirru. ¿Querés saber cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud? Buscá tu signo animal y enterate de qué te deparan los astros para arrancar la semana con la mejor energía.

Horóscopo Chino sábado 20 de septiembre 2025: día de revelaciones y advertencias, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru trae sus predicciones del Horóscopo Chino este sábado 20 de septiembre 2025, para iniciar la semana con la mejor energía. La reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Buen día para, según Ludovica Squirru:

  • Casarse/ comprometerse
  • Viajar
  • Cortarse el pelo
  • Demoler
  • Promocionarse
  • Mudarse
  • Hacer negocios
  • Firmar contratos
  • Sembrar

Hoy es un día para evitar

  • Cavar pozos
  • Inauguraciones

Horóscopo Chino: Energía de este sábado 20 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este sábado 20 de septiembre 2025 es:

  • Agua Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este sábado 20 de septiembre 2025 es:

  • Dragón.


Temas

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

El Horóscopo Chino de este sábado 20 de septiembre de 2025 llega con las esperadas predicciones de Ludovica Squirru. ¿Querés saber cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud? Buscá tu signo animal y enterate de qué te deparan los astros para arrancar la semana con la mejor energía.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios