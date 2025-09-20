Horóscopo Chino del sábado 20 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

El Horóscopo Chino de este sábado 20 de septiembre de 2025 llega con las esperadas predicciones de Ludovica Squirru. ¿Querés saber cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud? Buscá tu signo animal y enterate de qué te deparan los astros para arrancar la semana con la mejor energía.

Horóscopo Chino sábado 20 de septiembre 2025: día de revelaciones y advertencias, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru trae sus predicciones del Horóscopo Chino este sábado 20 de septiembre 2025, para iniciar la semana con la mejor energía. La reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Buen día para, según Ludovica Squirru:

Casarse/ comprometerse

Viajar

Cortarse el pelo

Demoler

Promocionarse

Mudarse

Hacer negocios

Firmar contratos

Sembrar

Hoy es un día para evitar

Cavar pozos

Inauguraciones

Horóscopo Chino: Energía de este sábado 20 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este sábado 20 de septiembre 2025 es:

Agua Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este sábado 20 de septiembre 2025 es: