Horóscopo chino: las predicciones de Susy Forte para la tercera semana de septiembre 2025

Susy Forte difundió las predicciones del horóscopo chino para la tercera semana de septiembre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada animal entre el lunes 14 y el domingo 21. A continuación, los detalles.

Horóscopo chino: predicciones de Susy Forte para la tercera semana de septiembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Habrá muchas sorpresas con la oportunidad de encontrar salidas alternativas a cuestiones que se presentarán de manera imprevista. Una propuesta laboral te pondrá en una situación difícil de resolver, ya que habrá aspectos positivos y otros no tanto. Deberás reflexionar con cuidado y tener en claro tus objetivos antes de decidir.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Las energías que recibe el Búfalo en estos días serán la fusión perfecta para lograr encauzar los asuntos de manera muy eficaz. Ideal para modernizar métodos de trabajo y renovarte en todo sentido. El momento sugiere avance profesional, de perfeccionamiento y mucho intercambio. Algunos asuntos familiares que causaron preocupación, comenzarán a encaminarse.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Amante de las causas más nobles, el Tigre es un trabajador incansable para hacer de este mundo un lugar mejor. Esta semana podrán surgir nuevas posibilidades laborales que estén alineadas con tus más altos ideales. Tal vez los asuntos vayan más lentos de lo que quisieras, no sufras por el tiempo adicional, es momento de estudiar cada proyecto en detalle.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Después de una etapa de mucho trabajo, podrás obtener beneficios y mejoras. El Gato es en general tranquilo y equilibrado y muchas veces puede parecer tímido y reservado. Sin embargo, en esta etapa tu faceta social saldrá a la luz y sabrás sacarle provecho profesional. El poder de llegada al otro y carisma personal alcanzarán su máxima expresión.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Semana positiva para el Dragón que podrá alcanzar algún logro en cuanto a sus actividades, aunque será importante enfocarse y no caer en la impulsividad que caracteriza al signo. Tus ideas causarán admiración y tendrás la fuerza necesaria para marcar un nuevo rumbo. Sin embargo, la impaciencia podría jugarte en contra, en especial a la hora de consensuar con los demás.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los primeros días de esta semana serán propicios para ocuparte de asuntos personales, renovar la imagen personal, un cambio de look, así como para publicitar y dar a conocer tus actividades. La Serpiente comenzará un largo período de desarrollo y superación. Ama y señora del conocimiento, la Serpiente es capaz de renacer de sus cenizas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Con una sorprendente capacidad para hacer muchas cosas a la vez, el Caballo no deberá abusar de este talento, ya que podría sentirse sobrecargado y disperso. Sabrás administrar la energía con inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que beneficiará tu desarrollo laboral. Se trata de una etapa productiva y de gran renovación para el Caballo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Pequeños triunfos personales permitirán a la Cabra forjar una personalidad más segura y confiada. Esta semana habrá mucho movimiento y nuevas posibilidades. La vida social se agita y promete agradables sorpresas. Destinarás mucho tiempo a tus ocupaciones fuera de casa, por lo que podrías recibir reclamos familiares, sobre todo al comenzar la semana.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será importante para el inquieto Mono, señalando el inicio de un ciclo de crecimiento y desarrollo. La influencia del momento te permitirá superar ciertas limitaciones, proteger tus acciones y te invita a realizarlas con alegría y plena confianza. En cuanto al trabajo, el Mono va a vivir un período de equilibrio y bonanza.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En esta etapa el Gallo sentirá la necesidad de realizar un cambio de mentalidad. Los últimos tiempos el Gallo se ha centrado mucho en el trabajo y la economía, dejando de lado otros asuntos importantes de la vida que ahora pueden estar necesitando atención. Un profundo examen de conciencia te llevará a valorar lo que realmente merece la pena.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro es leal e incondicional, pero no es ingenuo ni se deja llevar por las apariencias, todo lo contario, posee un olfato agudo para descubrir las verdaderas intenciones de los demás. Si bien se trata de un buen momento en el campo profesional, las relaciones laborales pueden ser tensas. Deberás respetar tu instinto y escapar cuanto antes de cualquier chisme o intriga en el entorno.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es muy soñador, pero siempre tiene los pies en la tierra. En lo laboral, superarás las expectativas gracias al tesón, disciplina y entrega que manifestarás en esta etapa. Te mostrarás calculador y analítico, lo que será determinante para tus intereses y la seguridad de tu familia. El Chancho es manso, pero una amenaza puede hacer despertar ese animal feroz que habita en su interior.

Con información de La Nación