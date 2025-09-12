Horóscopo Chino del viernes 12 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Viernes 12 de septiembre 2025: conocé el Horóscopo Chino de hoy, de la mano de las predicciones de Ludovica Squirru para cada uno de los signos animales. Acá te contamos qué esperar de los astros en el amor, el trabajo y la salud.

Horóscopo Chino viernes 12 de septiembre 2025: día de revelaciones y advertencias, según Ludovica Squirru

Mediante sus redes oficiales, Ludovica Squirru comparte a diario una predicción basada esta en sus conocimientos astrales sobre el Horóscopo Chino. Esta lectura astrológica de su mano nos permite conocer la energía de la jornada en curso, según la perspectiva de la astrología oriental.

La astróloga Ludovica Squirru aconsejó este viernes 12 de septiembre 2025 que es un buen día para «casarse, viajar, demoler, cimentar, mudarse e ir al doctor «.

En tanto, Ludovica Squirru advirtió que lo ideal es evitar: «cavar, orar, decretar, cambiar de lugar la cama, inaugurar, mudarse, promocionarse»

Horóscopo Chino: Energía de este viernes 12 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este viernes 12 de septiembre 2025 es:

Madera Yang

El signo del Horóscopo Chino de este viernes 12 de septiembre 2025 es: