Tres signos zodiacales que reciben un impulso único con el sextil Venus–Marte

Venus transita actualmente el grado 19 de Leo y Marte el grado 22 de Libra, conformando una alineación en sextil considerada una de las más favorables dentro de la astrología. Este aspecto abre un período ideal para que ciertos signos encuentren aquello que estaban buscando y den un paso decisivo hacia nuevas experiencias.

¿Qué significa este sextil según la astrología?

El sextil entre Venus en Leo y Marte en Libra genera una vibración armónica que potencia el amor, el deseo y la atracción, al mismo tiempo que impulsa la creatividad, la iniciativa y la capacidad de conquistar objetivos. Se trata de un tránsito dinámico pero fluido, que favorece tanto la vida afectiva como los proyectos personales.

Según la astrología, durante los días de influencia de esta alineación —aproximadamente 10— muchas personas pueden expresarse con calidez, orgullo y generosidad. Marte en Libra aporta equilibrio, seducción y cooperación, mientras que Venus en Leo añade magnetismo y pasión. Como resultado, pueden surgir encuentros armónicos y apasionados, con una química natural que abre la puerta a conexiones profundas y duraderas.

Este tránsito invita a actuar con confianza y dejarse guiar por la inspiración, ya que el universo ofrece señales claras a quienes estén listos para aprovecharlas.

Pasión y nuevas oportunidades: los 3 signos más beneficiados por el sextil Venus–Marte

Aries Leo Libra

Los nativos de estos signos zodiacales pueden encontrarse en una situación favorable respecto de proyectos artísticos, sociales y expresivos, ya que se une el deseo de crear belleza (Venus en Leo) con la capacidad de actuar en colaboración (Marte en Libra).

Es un momento de balance entre dar y recibir. Mientras Marte motiva a actuar y conquistar, Venus suaviza y atrae. El sextil permite alternar entre acción y receptividad sin conflicto. Hay armonía en los vínculos. Es un tránsito excelente para potenciar relaciones sentimentales y sociales, ya que fomenta el respeto, la cooperación y la alegría de compartir.

Dichas personas pueden experimentar una mayor facilidad para conectar con otros y negociar sin perder magnetismo personal. En conclusión: mientras Venus en Leo se traduce en un amor generoso y afecto expresivo, Marte en Libra lo potencia con acción diplomática y conquista a través de la armonía y la estética.

Con información de Terra