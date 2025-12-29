Horóscopo Chino: las predicciones para el último lunes del año, signo por signo

Horóscopo Chino hoy: entramos en la recta final. Este lunes 29 de diciembre 2025 no es un inicio de semana cualquiera; es la última gran oportunidad para alinear nuestras energías antes del cambio de calendario.

Bajo la mirada astuta de la Serpiente, que comienza a ceder su trono, el Horóscopo Chino nos impulsa a la acción estratégica. Es momento de resolver, de firmar lo pendiente y de prepararse para el renacimiento. El misterio del futuro empieza a revelarse hoy.

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para este lunes 29 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Tu agudeza mental está en su punto máximo. Este lunes es ideal para cerrar acuerdos económicos o negociar condiciones para el próximo año. El consejo: no dejes para mañana ese llamado importante; la suerte favorece a la Rata que toma la iniciativa hoy.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La constancia es tu mejor aliada. Aunque sientas el peso del año, este lunes recibirás un reconocimiento por tu labor. En lo afectivo, una conversación pendiente con un ser querido traerá el alivio que necesitás para brindar el 31.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sentirás una fuerte necesidad de renovación. El cosmos te impulsa a cambiar algo en tu entorno de trabajo o en tu apariencia. Tu magnetismo personal está muy alto: aprovechalo para convencer a otros de tus ideas más audaces.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La serenidad será tu refugio. Mientras el mundo corre, vos encontrarás soluciones creativas a problemas antiguos. Es un lunes místico para el Conejo: prestá atención a tus sueños, ya que traen mensajes clave sobre tu 2026.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La energía expansiva te rodea. Recibirás una noticia que cambiará tus planes para enero. No temas a la incertidumbre; el Dragón brilla más cuando se atreve a volar por rutas desconocidas. Éxito en lo profesional.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Como regente del ciclo que termina, este lunes sentís una conexión especial con el destino. Un encuentro fortuito te dará la clave que buscabas para resolver un dilema del corazón. Tu sabiduría es tu mayor poder hoy.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

¡Acelerá el paso! Los astros indican que hoy es un día de «cosecha rápida». Todo lo que gestiones este lunes se resolverá con éxito antes del brindis de Año Nuevo. Mantené la jovialidad; tu buena energía atraerá aliados.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Tu lado sensible estará más activo que nunca. Es un buen momento para las reconciliaciones. Un gesto amable hacia un colega o amigo cambiará el clima de toda tu semana. El amor golpea tu puerta de manera sutil.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Tu ingenio te permitirá encontrar un atajo en un trámite aburrido. No te distraigas con asuntos triviales; enfocá tu energía en cerrar el año con las cuentas claras. Una sorpresa económica está en camino.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Autoridad y liderazgo. Este lunes tendrás que tomar una decisión que afectará a otros. Confiá en tu criterio; tu capacidad de organización es lo que el universo necesita de vos en este cierre de ciclo.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Sentirás el apoyo incondicional de tu círculo íntimo. Es un día para agradecer y fortalecer lazos. En lo laboral, mantené la guardia alta: una propuesta interesante podría surgir al final de la jornada.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)