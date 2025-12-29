Horóscopo Chino: Ludovica Squirru revela las claves para un cierre de año transformador

Predicciones del Horóscopo Chino hoy: el 2025 se despide con una intensidad astral que no da tregua. Tras un fin de semana marcado por la sensibilidad de la Cabra, entramos en la recta final del año con una configuración que invita al movimiento, la mudanza y, sobre todo, a la manifestación de deseos.

La referente indiscutida del Horóscopo Chino, Ludovica Squirru, compartió las coordenadas para transitar estos días con éxito y evitar los «choques» energéticos del último minuto.

Horóscopo Chino hoy lunes 29 de diciembre 2025: la audacia del Mono de Agua Yang

El penúltimo lunes del año llega con la frescura y la inteligencia estratégica del Mono bajo la influencia del Agua Yang. Con un Ki diario 9, la vibración es de culminación y brillo. Es el momento de ser astutos y mover las piezas finales del tablero.

Concordias y afinidades : la energía fluye a favor de la Rata , Búfalo , Dragón , Mono y Gallo .

: la energía fluye a favor de la , , , y . Alerta de choque: los nacidos bajo el signo del Tigre deberán mantener la calma y evitar impulsos que compliquen el cierre del año.

Horóscopo Chino hoy: consejos de oro para este lunes 29 de diciembre 2025

Según Ludovica Squirru, es una jornada ideal para:

Casarse .

. Orar .

. Decretar .

. Concebir.

Si el plan de fin de año incluye cambios grandes, los astros bendicen:

Las mudanzas .

. Los viajes .

. El trabajo social.

Atención: evitá terminantemente:

Cavar.

Sembrar.

Cambiar de lugar la cama hoy.

La energía de la tierra debe permanecer estable.

Hacia el 31 de diciembre 2025: el último balance recomendado por el Horóscopo Chino

A medida que nos acercamos al miércoles, la recomendación de «cimentar» se vuelve vital. Ludovica Squirru insiste en que estos días previos son para visitar amigos y familiares que nutren el alma. La energía yin de los días anteriores, como la de la Serpiente de Tierra Yin (viernes 26), nos dejó la enseñanza de que los grandes hitos —como graduarse o adoptar— requieren de una base sólida y una conexión espiritual profunda.

Horóscopo Chino hoy: guía de supervivencia astral para despedir el 2025

Para llegar al brindis del 31 con la vibración alta, tomá nota de estas máximas que rigieron la última semana:

El poder del decreto : no subestimes la fuerza de orar y decretar; hacelo con convicción antes de que termine el miércoles.

: no subestimes la fuerza de orar y decretar; hacelo con convicción antes de que termine el miércoles. Renovación externa : si no llegaste a cortarte el pelo el domingo 28, buscá un momento de autocuidado que simbolice soltar lo viejo.

: si no llegaste a cortarte el pelo el domingo 28, buscá un momento de autocuidado que simbolice soltar lo viejo. Cuidado con el hogar: mantené la precaución de no instalar gas ni electricidad en estas horas finales para evitar cortocircuitos energéticos en tu refugio.

El año termina pidiendo compromiso y claridad. Dejá que la energía del Mono te guíe con su ingenio para que el 2026 te encuentre con las puertas abiertas y el espíritu renovado.