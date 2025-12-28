Rituales de fin de año: purificá tu energía y atrae abundancia para 2026

El cierre del calendario no es solo una convención social, es un umbral energético poderoso. Durante los últimos cuatro días del año, la vibración del universo se vuelve más densa y receptiva, ideal para realizar esos pequeños rituales o actos simbólicos que nos permiten soltar lo viejo y decretar lo nuevo. ¡A probar!

Rituales de fin de año: el poder de la renovación personal este domingo 28 de diciembre 2025

Este domingo 28 de diciembre 2025, la frecuencia dominante invita a la metamorfosis externa e interna. Es el momento perfecto para realizar esos cambios que venís postergando.

Corte de cabello liberador : aprovechá este día para pasar por la peluquería. Cortarse el pelo hoy funciona como un acto de psicomagia para dejar atrás las preocupaciones del año que se va.

: aprovechá este día para pasar por la peluquería. Cortarse el pelo hoy funciona como un acto de psicomagia para dejar atrás las preocupaciones del año que se va. Fluidez en el descanso : si sentís que tu energía está estancada, un ritual infalible es cambiar de lugar la cama. Este movimiento físico desbloquea los canales del sueño y permite que nuevas ideas fluyan durante la noche.

: si sentís que tu energía está estancada, un ritual infalible es cambiar de lugar la cama. Este movimiento físico desbloquea los canales del sueño y permite que nuevas ideas fluyan durante la noche. Acción solidaria: el universo premia la generosidad; realizar trabajo social hoy abrirá tus caminos de abundancia para el 2026.

Rituales de fin de año: preparando el altar del hogar este lunes 29 y martes 30

A medida que nos acercamos al final del año 2025, el foco debe ponerse en la estructura de nuestra vida.

Decretos de intención : dedicá unos minutos a orar o decretar tus deseos más profundos. Escribilos en un papel blanco y tenelos cerca de una vela blanca para iluminar tu propósito.

: dedicá unos minutos a orar o decretar tus deseos más profundos. Escribilos en un papel blanco y tenelos cerca de una vela blanca para iluminar tu propósito. Mantenimiento energético : evitá realizar instalaciones técnicas complejas (gas o electricidad) para no alterar la armonía del hogar en estos días críticos.

: evitá realizar instalaciones técnicas complejas (gas o electricidad) para no alterar la armonía del hogar en estos días críticos. Conexión con los afectos: los rituales más poderosos son los de amor. Visitar a esos amigos y familiares que te nutren el alma reforzará tu red de contención para el ciclo entrante.

Rituales de fin de año: el gran decreto final para el 31 de diciembre 2025

El último día del año 2025 es para la manifestación pura.