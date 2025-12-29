Horóscopo de hoy lunes 29 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Comienzas el día con el pie derecho, con un espíritu optimista que desde muy dentro de ti dice que las cosas van por buen camino. Amor: Vuelve la armonía a la relación y recuperan el placer de estar juntos. Aumentas las demostraciones de afecto. Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera. Bienestar: Aprecia el éxito de los esfuerzos que has realizado. Si los demás no te lo reconocen, no importa, no des lugar a que opaquen tu alegría.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Sentirás que la vida no te está dando en la misma proporción en la que tú le das a ella. Reconsidera tus metas. Amor: Ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas, no escuches a los otros. Riqueza: Te mostrarás más divertido y jovial con las personas de tu entorno, y estarás dispuesto a participar en grupos de trabajo. Bienestar: Dale vida a tu imaginación y sorpréndete del potencial creativo que tienes. Retoma o termina tus proyectos. Genera aliados importantes.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Pese al miedo, le darás batalla al destino. Basta de diplomacia, lo tuyo es la franqueza, les guste o no a los demás. Amor: Por momentos, las exigencias crecientes de tu pareja te sobrepasarán. Deberás apelar a la tolerancia y a la paciencia. Riqueza: No pidas préstamos que luego no puedas devolver, es mejor que renuncies a gastos innecesarios y no caer en deudas. Bienestar: Sentirte aburrido o frustrado, o desear actuar de manera auto-destructiva, son signos seguros de que necesitas ampliar tus horizontes y ver algo nuevo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás muy concentrado, pero sin la suerte necesaria. Trata bien a la gente, porque puedes tener algunos malentendidos hoy. Amor: Tu temperamento vivo te abrirá puertas y mantendrás excelentes relaciones con tu pareja. Da todo de ti para estar bien. Riqueza: Si tienes problemas financieros, quizás deberías aceptarlo y tomar cartas en el asunto. Aunque debes tener cuidado con algunos colegas. Bienestar: En la guerra y en el amor todo vale, pero esto no significa que debas dejar que otros se aprovechen de ti. Lucha por tus derechos y que gane el mejor.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tu visión progresista abrirá perspectivas que no habías visto antes. Visitas inesperadas irrumpen en tu vida, generando tensión. Amor: Tu individualismo puede suponer un problema en las relaciones de pareja, intenta que tu pareja participe en tus propuestas. Riqueza: La sagacidad comercial de estos días te permitirá beneficiarte a través de ventajosas inversiones y proyectos en marcha. Bienestar: Hoy será un buen día para que analices detenidamente la forma que tienes de relacionarte con los demás, porque podría no ser la conveniente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares. Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción. Riqueza: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio para poder atender responsabilidades referentes al trabajo. Sé paciente. Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Que tu baja autoestima no te lleve a una relación en la que vivas más que desengaños y sufrimientos. Continúa a ese ritmo laboral. Amor: La pareja no es el lugar indicado para las competencias. Los éxitos y las desventuras deben ser compartidos, no comparados. Riqueza: El camino al éxito está plagado de sinsabores y desengaños. No hay lugar para cobardes en la cima del mundo. Bienestar: Mantente alejado de todo tipo de actividades en tu entorno laboral que no tengan que ver exclusivamente con tu trabajo. Abstráete de tu entorno.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Los planes a largo plazo se hacen visibles, pero no te apresures, mejor avanza paso a paso y con prudencia. Amor: No te faltarán las emociones intensas, tu pasión surgirá, pero no te olvides de mantener los problemas fuera de tu recámara. Riqueza: No tendrás la bendición de la fortuna en el día de hoy. Las inversiones que hagas en la jornada no darán buenos resultados. Bienestar: La confianza, la sinceridad y el saber escuchar a los demás, serán puntos claves para mantener la armonía en tus relaciones afectivas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás aprisionado completamente por la rutina continua del trabajo y el hogar. No desesperes, busca la variedad. Amor: Será conveniente que durante la jornada de hoy evites todo tipo de conversaciones con tu pareja. Tendencia clara a pleitos. Riqueza: Inicio de semana francamente caótico. Problemas parecerán estar esperándote en cada rincón. Mucha precaución. Bienestar: Aprovecha cada segundo que tengas libre para compartir algún buen momento con tu pareja, sea con una salida espontánea o simplemente en el hogar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Jornada propicia para iniciar todo tipo de diálogos en la familia que tengan que ver con acontecimientos recientes. Amor: Una reciente falta en el comportamiento de tu pareja ha desatado una verdadera batalla campal. No tomes determinaciones. Riqueza: Comenzarás la jornada de hoy completamente despojado de la voluntad que te caracteriza. Mejorará con el curso del día. Bienestar: La imagen que proyectamos sobre nuestro entorno afecta en gran medida la forma en la que este responde hacia nosotros. Toma esto en cuenta.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Atravesarás un trayecto bastante positivo, pero hay que saber canalizar tanta energía para que no termine por desbordarte. Amor: Después de la reconciliación viene la calma y la seguridad. Ten cuidado con tu relación de pareja, no dejes que se resienta. Riqueza: Has transitado un largo camino que te llevará al éxito, porque el proyecto en el que has trabajado tiene posibilidades de triunfar. Bienestar: Usa la crisis para crecer y aprender, si lo haces, tendrás posibilidades de una realización social y profesional. Anímate a romper estructuras.