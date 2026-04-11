Horóscopo chino: los 3 animales que atraerán fortuna con el sextil Marte en Piscis

El sextil entre Marte y Piscis es un aspecto astrológico que combina acción con sensibilidad, impulsando decisiones desde la intuición pero con determinación.

Mientras Marte representa la energía, el impulso y la acción, su conexión con Piscis —signo vinculado a la intuición, la empatía y lo espiritual— genera un momento ideal para avanzar en proyectos con una mirada más profunda.

En el horóscopo chino, esta influencia se traduce en oportunidades concretas, especialmente en temas económicos, vínculos y crecimiento personal.

Dragón: decisiones que se convierten en dinero

Para el Dragón, este tránsito activa una etapa de expansión económica. Las decisiones que tome en estos días tendrán un impacto directo en su estabilidad financiera.

Es un momento ideal para:

Iniciar proyectos

Cerrar acuerdos

Apostar por ideas postergadas

La clave estará en confiar en su intuición, ya que Piscis potencia su capacidad de ver más allá de lo evidente.

Serpiente: inteligencia emocional que abre puertas

La Serpiente se verá especialmente beneficiada en el plano de los negocios y vínculos estratégicos.

Gracias a esta energía, podrá:

Detectar oportunidades ocultas

Negociar con mayor claridad

Resolver conflictos pendientes

El sextil favorece su capacidad natural de análisis, pero le suma un plus: empatía para tomar mejores decisiones.

Cerdo: recompensa después del esfuerzo

Para el Cerdo, este aspecto marca un momento de recompensas. Todo lo trabajado en el último tiempo comienza a dar frutos.

Se abre una etapa de:

Ingresos inesperados

Reconocimiento personal

Mayor estabilidad

El consejo es no dudar y aprovechar las oportunidades, incluso aquellas que parezcan pequeñas.

Cómo aprovechar esta energía astrológica

Más allá de los signos beneficiados, el sextil entre Marte y Piscis invita a todos a:

Actuar con intuición y estrategia

Escuchar las emociones antes de decidir

Aprovechar oportunidades sin miedo

Este tránsito no solo habla de dinero, sino de alinear acción y propósito, una combinación que puede marcar un antes y un después en lo personal y lo económico.