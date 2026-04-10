Ludovica Squirru: los 3 signos que activan dinero este fin de semana y cómo aprovecharlo

El fin de semana llega con una energía especial en el plano económico, y según la reconocida astróloga Ludovica Squirru, habrá tres signos del horóscopo chino que tendrán una ventaja clara para activar dinero, negocios y oportunidades.

Se trata de días donde la energía se mueve con intensidad, favoreciendo decisiones, contactos y movimientos que pueden traducirse en ingresos, avances laborales o nuevas propuestas.

Los 3 signos que activan dinero este fin de semana

De acuerdo a las interpretaciones del horóscopo chino, los signos que estarán mejor aspectados en lo económico son:

Dragón

El Dragón tendrá un fin de semana ideal para tomar decisiones importantes. La energía lo impulsa a avanzar en proyectos y cerrar acuerdos. Es un momento clave para arriesgar con inteligencia y confiar en su intuición.

Serpiente

Para la Serpiente, la clave estará en los vínculos. Pueden aparecer propuestas o contactos que abran puertas inesperadas. Es fundamental estar atento a las oportunidades y no subestimar las conversaciones casuales.

Caballo

El Caballo tendrá una energía de movimiento y expansión. Es un momento propicio para generar ingresos a través de cambios, viajes o nuevas ideas. La recomendación es no quedarse quieto y aprovechar el impulso.

Cómo aprovechar esta energía para atraer dinero

Más allá del signo, Ludovica Squirru recomienda algunas acciones concretas para potenciar esta vibración:

Tomar decisiones pendientes vinculadas al trabajo o dinero

vinculadas al trabajo o dinero Ordenar las finanzas personales

Activar contactos o reuniones clave

Visualizar objetivos económicos cumplidos

Evitar la indecisión o el miedo al cambio

El consejo clave del fin de semana

La energía disponible invita a salir de la zona de confort y animarse a avanzar. No se trata solo de suerte, sino de aprovechar el momento con acciones concretas.

Para quienes no estén entre los signos favorecidos, el consejo es observar, aprender y prepararse, ya que estos movimientos también pueden generar oportunidades indirectas.

En definitiva, este fin de semana se presenta como una oportunidad para activar el dinero, tomar impulso y abrir nuevas puertas, siempre con una mirada estratégica y consciente.