Horóscopo chino: los 4 signos que atravesarán profundos cambios emocionales, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones y anticipó que septiembre abrirá un nuevo período energético donde los astros marcarán el rumbo de los animales del zodíaco chino.

La astróloga señaló que serán semanas intensas que exigirán decisiones firmes y mayor esfuerzo; no obstante, destacó que cuatro signos se verán afectados por profundos cambios emocionales.

Los signos que atravesarán profundos cambios emocionales

Ludovica Squirru indicó que tanto el Dragón como el Conejo, la Serpiente y el Chancho en el horóscopo chino atravesarán cambios profundos emocionales. Para cada uno, precisó:

Dragón: “Será fundamental tomarse un tiempo para la introspección; mirar hacia adentro lo ayudará a encontrar la claridad que la impulsividad suele nublar”.

Conejo: “La energía del agua yin favorece la expresión de sentimientos contenidos y el balance de vínculos pasados. En este camino, la nostalgia resultará un obstáculo si le impide avanzar”.

Serpiente: “La mejor recomendación es actuar con templanza y evitar reacciones intempestivas. No todo estará bajo su control, y asumir esa realidad será parte esencial de su evolución”.