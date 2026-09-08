Caso Loan Danilo Peña: Laudelina rompió el silencio en el juicio, pidió perdón entre lágrimas y acusó a su exabogado

Laudelina Peña, tía del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, prestó declaración hoy en el inicio del debate oral y público llevado a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Imputada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino, la acusada es la primera implicada de la causa principal en romper el pacto de silencio.

Antes de comenzar su testimonio, Peña solicitó al Tribunal Federal de Corrientes la salida de los demás imputados de la sala —pedido que fue concedido—, manteniéndose únicamente presentes los padres de Loan.

Las disculpas de Laudelina y la incriminación a José Codazzi

Durante su intervención, la tía del menor se desligó de las versiones iniciales y apuntó contra su exdefensor: «Pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver».

Laudelina detalló ante las autoridades la secuencia de los hechos ocurridos durante el almuerzo en la casa de la abuela Catalina, la caminata hacia el naranjal y el momento exacto en que Antonio Benítez le alertó vía telefónica sobre la ausencia del niño.

Irregularidades policiales y el hallazgo del calzado

En un tramo del relato atravesado por el llanto, la declarante reconstruyó los primeros momentos de la búsqueda y cuestionó el accionar del excomisario Walter Maciel, señalando respuestas evasivas ante la radicación de la denuncia y falsas alarmas sobre el presunto hallazgo del menor.

Asimismo, detalló el momento en que se vislumbraron pisadas en el terreno y cómo su hija, Macarena, desenterró la zapatilla de Loan para entregársela al jefe policial, quien indicó que convocaría a los peritos.

La acusación de presiones para inventar la hipótesis del accidente

Respecto a la versión del atropellamiento que cobró fuerza en las primeras semanas de investigación, Peña afirmó haber sido presionada por el letrado José Codazzi bajo amenazas de prisión perpetua.

Según expuso, el abogado redactó un guion, las grabó para ensayar la declaración y coordinó el traslado previo a la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Afirmó que el trayecto final hacia la ciudad de Goya se concretó a bordo del vehículo del senador provincial Diego Pellegrini para evitar el contacto con la prensa.

Próximos pasos en el debate oral

El cronograma del juicio en Corrientes continuará este jueves 10 de septiembre con la declaración del excomisario Walter Maciel, fijada a solicitud de su equipo legal.