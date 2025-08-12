Horóscopo chino: los signos que recibirán el impulso de Marte en Libra y Plutón en Acuario en 2025

En el horóscopo chino, el trígono entre Marte en Libra y Plutón en Acuario se perfila como un motor de transformación profunda para cada signo dentro de la astrología oriental. Este aspecto planetario impulsa la determinación, la visión estratégica y la habilidad para aprovechar oportunidades económicas y de poder. Durante la segunda mitad de 2025, y especialmente en agosto, las energías favorecerán a quienes sepan canalizar recursos y reforzar su liderazgo en distintos ámbitos. La armonía entre la diplomacia de Marte en Libra y la fuerza transformadora de Plutón en Acuario crea un escenario propicio para consolidar proyectos y abrir nuevas oportunidades.

Si bien todos los signos experimentarán estos efectos, la astrología oriental señala que algunos resultarán especialmente beneficiados. La combinación de acción decidida y cambios profundos facilitará una gestión más eficiente del dinero, el fortalecimiento de redes profesionales y sociales, y una mayor claridad al tomar decisiones. Este trígono potenciará la capacidad de negociación y la visión a largo plazo, factores clave para cerrar acuerdos y lograr un crecimiento económico sostenido en el último tramo del año.

Los tres signos afectados

Cerdo:

Para el signo del zodiaco Cerdo, dentro del horóscopo chino y la astrología oriental, esta configuración astral trae un ciclo de expansión económica temprana en la etapa. Marte les brinda la determinación para actuar con rapidez, mientras que Plutón refuerza su visión estratégica, permitiendo que cada paso esté cuidadosamente calculado. Este es un momento en el que las inversiones bien pensadas pueden dar frutos y en el que las oportunidades de colaboración profesional tienen un impacto positivo y duradero.

Gallo:

En el caso del signo del zodiaco Gallo, el horóscopo chino y la astrología oriental señalan que el trígono despierta su capacidad de liderazgo y su carisma social. Este mes es clave para generar alianzas estratégicas que no solo mejoren su posición económica, sino que también fortalezcan su influencia en entornos laborales y comunitarios. La combinación de energías favorece presentaciones, negociaciones y acuerdos que se consolidarán antes de fin de año.

Caballo:

El signo del zodiaco Caballo, en el horóscopo chino y la astrología oriental, encuentra en este trígono una energía transformadora que lo impulsa a reinventar su camino profesional. Marte le otorga la audacia necesaria para explorar nuevos territorios, mientras que Plutón le ayuda a romper viejos patrones que ya no sirven a sus metas. El resultado es una etapa de crecimiento económico sostenido, acompañado de una mayor seguridad en la toma de decisiones y un renovado impulso vital.