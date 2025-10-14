Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios favorables en la segunda parte de octubre 2025

La energía del mes de octubre 2025 se intensifica con la llegada de su segunda mitad. Según la astrología china, este periodo estará marcado por movimientos positivos que impulsarán el crecimiento personal, profesional y emocional de varios signos del zodíaco oriental.

El portal energético del 10/10 abrió una nueva etapa de expansión, y a partir de ahora, ciertas energías del ciclo lunar favorecen especialmente a cinco signos: Caballo, Serpiente, Buey, Cabra y Cerdo.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014): éxito y reconocimiento

El signo del Caballo entra en una fase de prosperidad. Se abren caminos en lo laboral y económico, con posibilidades de ascensos, nuevos contratos o ganancias inesperadas.

Los astrólogos recomiendan mantener el enfoque y evitar decisiones impulsivas: la constancia será la clave para consolidar los logros.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025): avances emocionales y claridad interior

Para la Serpiente, octubre trae una sensación de renovación. Se liberan trabas que venían limitando su crecimiento, especialmente en lo sentimental.

La segunda mitad del mes será ideal para cerrar etapas y definir objetivos a largo plazo. La serenidad y la intuición serán sus mayores aliadas.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021): equilibrio financiero y estabilidad

El Buey o Búfalo vivirá semanas de estabilidad económica y orden. Algunos proyectos demorados comienzan a concretarse, aportando tranquilidad y seguridad.

Los expertos aconsejan revisar los gastos, cuidar los recursos y evitar cambios drásticos hasta fin de mes.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): creatividad y expansión espiritual

La Cabra experimentará un notable impulso creativo. Octubre se perfila como un momento propicio para emprender, estudiar o iniciar algo nuevo que conecte con sus valores.

También se recomiendan actividades que fortalezcan la calma mental, como la meditación o la escritura, para canalizar la energía del cambio.

Cerdo (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): buena fortuna en el amor y prosperidad emocional

El Cerdo cierra la lista de los signos beneficiados con un tránsito de armonía afectiva. Las relaciones se fortalecen y surgen oportunidades para consolidar vínculos o conocer a alguien especial.

En el plano financiero, se vislumbran ingresos o mejoras, aunque será importante evitar la comparación y mantener la humildad ante el éxito.

Energía de transformación y renovación

La segunda parte de octubre 2025 se presenta como un periodo de renovación energética para muchos signos del horóscopo chino. La invitación de esta etapa es clara: dejar atrás lo que ya no suma y abrirse a las nuevas oportunidades con gratitud y confianza.

Como enseñan las tradiciones orientales, “cada cambio trae consigo una lección”. Y este mes, los signos más favorecidos tendrán la oportunidad de comprobarlo en carne propia.