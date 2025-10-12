El horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 13 al 19 de octubre, signo por signo 

Jimena La Torre, a través de un video en su cuenta de Youtube, dio a conocer el horóscopo para la semana que va del lunes 13 al domingo 19 de octubre. En esta ocasión, la experta hizo foco en cada uno de los signos del Zodíaco y el sendero que les tocará afrontar durante estos días del calendario. Por otra parte, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries sienten la necesidad de liderar desde una visión más humana y renovada. La llegada de Plutón invita a soltar viejos roles y, en consecuencia, a crear una comunidad marcada por la impronta de cada uno.

Carta de la suerte: Diez de Copas. “Se generan cambios en tu círculo íntimo y en proyectos a futuro”.

Tauro

Los nacidos en Tauro se encuentran con la posibilidad de reinventarse y de buscar nuevas metas y desafíos. El arribo de Plutón acompaña este crecimiento y otorga un poder especial para transformar tu imagen en pos de avanzar sobre lo que los apasiona.

Carta de la suerte: As de Espadas. “Experimentás cambios en tu ámbito profesional”.

Géminis

Los geminianos comienzan a cuestionar sus creencias y eso los lleva a plantearse nuevas formas de ver el mundo. Plutón en Acuario incide en el progreso a través del conocimiento y en viajes introspectivos hacia el alma.

Carta de la suerte: La Templanza. “Se abre una etapa de expansión mental y espiritual”.

Cáncer

Los cancerianos se aferran a la llegada de Plutón y eso los envalentona para ensimismarse en búsqueda de verdades emocionales y vínculos que deben reconfigurarse. Llegó el tiempo de sanar y reconectar con su poder personal.

Carta de la suerte: El Ermitaño. “Renacés con más claridad emocional”.

Leo

Para los nacidos en Leo, la llegada de Plutón impacta directamente en nuestras relaciones, sobre todo en cómo nos sinceramos y en los cambios inevitables que eso trae en consecuencia. A partir de esta transformación, si un vínculo se mantiene, será verdadero; caso contrario, se libera.

Carta de la suerte: Dos de Bastos. “Aprendés a vincularte desde la libertad y el respeto mutuo”.

Virgo

Los hábitos de los nacidos bajo el signo de Virgo se reconfiguran y aprenden a cuidarse. Plutón los impulsa a liberarse de lo que los desgasta y a elegir sobre lo que realmente los nutre espiritualmente.

Carta de la suerte: La Fuerza. “La energía plutoniana incide en tu rutina, salud y trabajo”.

Libra

Los libranos aprovechan el desembarco de Plutón para conectarse con sus deseos más sinceros y con la pasión de crear algo propio.

Carta de la suerte: As de Copas. “Expresate sin miedo. Activá la chispa creativa y emocional”.

Escorpio

Los escorpianos se verán abrumados por el derrumbe de viejas estructuras emocionales que dan paso a bases más sólidas.

Carta de la suerte: Siete de Oro. “Sanas raíces, transformás el pasado y encontrás poder en tu vulnerabilidad”.

Sagitario

La manera de comunicarse cambia profundamente. Plutón directo en Acuario los impulsa a decir la verdad, aunque incomode. Sus ideas tienen fuerza y pueden inspirar a otros.

Carta de la suerte: Caballo de Espadas. “Aprendés a usar tu voz como herramienta de transformación”.

Capricornio

Los capricornianos quedan inmersos en una profunda renovación personal que involucra su relación con el dinero, valores personales y recursos. El desembarco de Plutón invita a reconfigurar su seguridad.

Carta de la suerte: Diez de Oro. “Aprendés a generar abundancia desde tu autenticidad, no desde el control”.

Acuario

Los acuarianos sufren un verdadero impacto con la llegada de Plutón: su vida queda marcada por un antes y un después. Un llamado “interno” te lleva a liberarte de viejos hábitos para dar lugar a una identidad más libre, poderosa y consciente.

Carta de la suerte: La Estrella. “Comienza tu verdadero renacimiento”.

Piscis

Los piscianos se conectan con su inconsciente para desterrar viejos miedos. Este viaje al pasado sirve para liberarse de cargas y preparase para un nuevo ciclo espiritual.

Carta de la suerte: Siete de Copas. “Escuchá tus sueños: contienen mensajes para empoderarte”.