Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los 5 signos favorecidos este martes 3 de noviembre

El horóscopo chino de este martes 3 de noviembre de 2026 estará marcado por la energía de la Serpiente de Metal Yin, una combinación que invita a actuar con inteligencia, fortalecer vínculos y tomar decisiones estratégicas. Según el calendario astrológico compartido por Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para los compromisos, los encuentros y los acuerdos comerciales.

La influencia de la Serpiente propone avanzar con prudencia, pero sin dejar pasar las oportunidades. El número Ki diario será el 7, asociado simbólicamente con la comunicación, las relaciones y la capacidad de negociación.

Horóscopo chino: los signos más favorecidos este martes 3 de noviembre

Las afinidades del día estarán concentradas en cinco animales del zodíaco chino:

Búfalo: tendrá una energía favorable para organizar proyectos, asumir compromisos y concretar acuerdos.

tendrá una energía favorable para organizar proyectos, asumir compromisos y concretar acuerdos. Dragón: podrá aprovechar la jornada para fortalecer relaciones y avanzar en decisiones importantes.

podrá aprovechar la jornada para fortalecer relaciones y avanzar en decisiones importantes. Caballo: encontrará oportunidades en encuentros sociales, conversaciones y nuevos contactos.

encontrará oportunidades en encuentros sociales, conversaciones y nuevos contactos. Cabra: será un buen momento para acercarse a familiares, recuperar vínculos y compartir proyectos.

será un buen momento para acercarse a familiares, recuperar vínculos y compartir proyectos. Gallo: tendrá condiciones favorables para negociar, cerrar contratos y resolver asuntos pendientes.

El signo que deberá tener cuidado según el horóscopo chino

El Chancho será el signo en choque con la energía de la Serpiente durante este martes.

Para quienes nacieron bajo este animal, la recomendación astrológica es evitar decisiones impulsivas, discusiones innecesarias y compromisos que puedan generar complicaciones.

Será preferible observar, escuchar y postergar los cambios importantes hasta encontrar un momento más favorable.

Qué hacer y qué evitar este martes 3 de noviembre, según Ludovica Squirru

De acuerdo con las recomendaciones del calendario compartido por la astróloga, la jornada será especialmente propicia para:

Comprometerse y fortalecer relaciones personales.

y fortalecer relaciones personales. Visitar amigos y familiares para renovar vínculos afectivos.

para renovar vínculos afectivos. Hacer negocios y avanzar en proyectos económicos.

y avanzar en proyectos económicos. Firmar contratos y formalizar acuerdos.

y formalizar acuerdos. Sembrar, tanto en sentido literal como simbólico, para impulsar nuevos comienzos.

En cambio, la energía del día no será considerada favorable para casarse, inaugurar negocios o espacios, realizar mudanzas ni hacer oraciones o decretos.

La clave energética del martes: pensar antes de actuar

La Serpiente de Metal Yin representa, dentro de la tradición astrológica china, la observación, la estrategia y la capacidad de actuar en el momento adecuado.

Por eso, el mensaje de este martes será aprovechar las oportunidades para construir acuerdos y fortalecer relaciones, sin apresurar los grandes cambios.