Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué signos tendrán la mejor energía este miércoles 16 de septiembre

El horóscopo chino de Ludovica Squirru trae sus predicciones para este miércoles 16 de septiembre de 2026, una jornada atravesada por la energía Agua yin y bajo la influencia de la Serpiente.

Según la información compartida por la reconocida astróloga, el día tendrá una energía especialmente favorable para determinados signos del zodíaco oriental, mientras que el Chancho estará en choque con la jornada.

Horóscopo chino de Ludovica Squirru: los signos favorecidos este miércoles 16 de septiembre

La Serpiente será el signo que gobierne el día, mientras que la energía estará marcada por el Agua yin y el Ki diario 1.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, los signos que encontrarán mayor afinidad y concordancia durante este miércoles serán:

Búfalo

Dragón

Caballo

Cabra

Gallo

Para quienes pertenecen a estos signos, la energía del día puede acompañar especialmente aquellas actividades vinculadas con acuerdos, proyectos, decisiones y nuevos comienzos.

En el otro extremo aparece el Chancho, que estará en choque con la energía de la Serpiente. Por eso, quienes hayan nacido bajo este signo podrían transitar una jornada que invite a actuar con mayor cautela y evitar decisiones impulsivas.

Ludovica Squirru: qué conviene hacer hoy según el horóscopo chino

El calendario energético señala que este miércoles será un buen momento para inaugurar proyectos, hacer negocios, realizar tareas de servicio social, firmar contratos y promocionarse.

También aparece como una jornada propicia para sembrar, orar o decretar, realizar cambios de lugar e incluso reorganizar la cama.

En cambio, entre las actividades que convendría evitar durante el día figuran casarse, cavar, adoptar hijos, viajar, mudarse o iniciar demandas.

Así, el horóscopo chino de Ludovica Squirru para este miércoles 16 de septiembre propone aprovechar la energía para impulsar proyectos y acuerdos, aunque prestando atención a las particularidades de cada signo.