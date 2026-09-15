Horóscopo semanal: el Cuarto Creciente en Sagitario trae cambios para estos signos

La tercera semana de septiembre llega con movimientos que pueden sacudir emociones, vínculos y decisiones. El Cuarto Creciente en Sagitario será uno de los acontecimientos astrológicos centrales: qué anticipa el horóscopo para cada signo.

La semana del 14 al 20 de septiembre de 2026 estará atravesada por una energía que invita a avanzar, pero también a revisar cuidadosamente algunos pasos. Después de la Luna Nueva en Virgo, que marcó un período relacionado con el orden y los nuevos comienzos, llega el momento de comprobar qué proyectos realmente tienen posibilidades de crecer.

Uno de los movimientos más importantes se producirá el viernes 18 de septiembre, cuando la Luna alcance su Cuarto Creciente en Sagitario. Desde la mirada astrológica, esta fase representa un momento para enfrentar obstáculos, recuperar confianza y sostener aquellas decisiones que comenzaron a tomar forma durante la Luna Nueva.

La semana también comenzará con una fuerte intensidad en el terreno emocional y afectivo, mientras que hacia el jueves pueden aparecer imprevistos o cambios de planes. El fin de semana, en tanto, será conveniente prestar especial atención a las conversaciones y evitar sacar conclusiones apresuradas.

Cuarto Creciente en Sagitario del viernes 18 de septiembre

Aries

Una semana para avanzar, pero sin atropellarse. En el terreno profesional pueden aparecer oportunidades para mostrar iniciativa o destrabar algo que venía demorado. En cuestiones económicas compartidas será mejor evitar decisiones impulsivas.

Hacia la segunda mitad de la semana podría surgir un cambio inesperado de planes. El Cuarto Creciente en Sagitario invita a Aries a ampliar la mirada: quizás la solución no esté en insistir de la misma manera, sino en animarse a probar otro camino.

Tauro

Los vínculos estarán en primer plano. Una conversación pendiente puede poner sobre la mesa deseos, límites o diferencias que ya no conviene ignorar.

En lo laboral, las cosas podrían comenzar a ordenarse si Tauro logra salir de ciertas estructuras demasiado rígidas. El fin de semana será ideal para bajar la intensidad y preguntarse qué relaciones realmente aportan estabilidad.

Géminis

La semana puede traer bastante movimiento en pareja, sociedades y relaciones importantes. Una persona podría sorprenderte con una propuesta o una reacción que no esperabas.

También será necesario prestar atención al equilibrio entre obligaciones y descanso. Con el Cuarto Creciente en Sagitario, Géminis recibe una invitación clara: definir qué quiere construir junto a los demás y qué acuerdos necesitan ser revisados.

Cáncer

El foco estará puesto en rutinas, trabajo y bienestar cotidiano. Algo que parecía difícil de incorporar puede empezar a encontrar su lugar, especialmente si abandonás la idea de hacerlo todo perfecto.

En el terreno sentimental pueden reaparecer emociones intensas. No necesariamente será algo negativo: una conversación sincera podría permitir comprender una situación desde otro lugar.

Leo

El cielo de esta semana favorece la creatividad, los proyectos personales y el deseo de disfrutar. También puede haber novedades en cuestiones sentimentales.

El Cuarto Creciente activa una zona especialmente vinculada con el romance y la expresión personal. Es un buen momento para preguntarte qué te entusiasma verdaderamente y volver a dedicar energía a aquello que habías dejado de lado.

Virgo

Después de semanas con mucho protagonismo astrológico, Virgo empieza a mirar hacia adentro. La casa, la familia y las decisiones relacionadas con el hogar pueden convertirse en temas centrales.

Una situación doméstica podría requerir una definición. El desafío será no intentar controlar cada detalle y aceptar que algunos cambios necesitan tiempo para acomodarse.

Libra

La comunicación será determinante. Mensajes, reuniones, trámites o conversaciones pendientes pueden empezar a moverse, aunque hacia el final de la semana será conveniente revisar muy bien lo que se dice y lo que se interpreta.

En cuestiones económicas, evitá tomar decisiones solamente por impulso emocional. El Cuarto Creciente invita a ordenar ideas antes de dar un paso importante.

Escorpio

Con Venus transitando tu signo, los vínculos, el deseo y la manera en que te relacionás con los demás adquieren mayor intensidad. Pero esa energía también puede hacer aparecer susceptibilidades que creías superadas.

El dinero y los recursos personales serán otro tema importante. La Luna creciente puede impulsar una decisión vinculada con ingresos, gastos o proyectos que necesitan mayor seguridad.

Sagitario

Será una de las semanas más importantes para vos porque el Cuarto Creciente se produce en tu signo.

Podés sentir que llegó el momento de tomar una decisión que venías postergando. Habrá obstáculos, pero la propuesta astrológica no pasa por abandonar el objetivo sino por revisar la estrategia. Confianza sí, pero acompañada de planificación.

También puede aparecer una necesidad fuerte de recuperar independencia o darle más espacio a un proyecto personal.

Capricornio

La semana pide bajar un poco el ritmo. Algunos asuntos necesitan madurar antes de ser expuestos y no todo tiene que resolverse inmediatamente.

El Cuarto Creciente puede movilizar emociones que permanecían guardadas. Prestá atención al descanso y a las señales que aparecen cuando dejás de intentar controlar cada situación.

En el plano profesional, una conversación podría empezar a preparar un movimiento importante para las próximas semanas.

Acuario

Los proyectos colectivos, las amistades y los planes a futuro toman fuerza. Una propuesta inesperada podría hacerte reconsiderar un objetivo que creías definido.

También será una buena semana para observar qué personas acompañan verdaderamente tus proyectos. El Cuarto Creciente invita a transformar una idea en algo más concreto, pero evitando comprometerte con más de lo que realmente podés sostener.

Piscis

El terreno profesional puede traer decisiones, mayor exposición o una oportunidad para mostrar lo que sabés hacer.

El Cuarto Creciente en Sagitario ilumina justamente esta área y puede colocar frente a vos un desafío relacionado con trabajo, objetivos o reconocimiento. En lugar de interpretar los obstáculos como una señal para abandonar, será mejor utilizarlos para ajustar el rumbo.

En los vínculos, evitá idealizar situaciones: esta semana será más útil observar los hechos que imaginar lo que podría suceder.

Fuente: revista Ohlala