Horóscopo Chino lunes 22 de septiembre 2025: predicciones hoy para tu signo animal
Horóscopo Chino: conocé acá las predicciones, signo por signo, para este lunes 22 de septiembre 2025. ¿Qué depara la energía hoy, según la astrología oriental? Te lo contamos.
Después del potente eclipse parcial de Sol, la primavera inicia con una energía renovada. Para saber qué depara el destino, traemos las predicciones del Horóscopo Chino para este lunes 22 de septiembre 2025.
El Horóscopo Chino comparte mensajes clave para cada signo animal. Descubrí cómo te influirá esta nueva temporada en el amor, el trabajo y la salud, y preparáte para lo que viene.
Horóscopo Chino: predicciones de la astrología oriental para el lunes 22 de septiembre 2025, signo por signo
RATA: lunes 22 de septiembre 2025.
- Deben seguir hoy su instinto para aventurarse a lo que está predestinado. Sin miedo.
BÚFALO: lunes 22 de septiembre 2025.
- Notarán que desconocen un tema, lo que será desafiante para ustedes que gustan saber de todo.
TIGRE: lunes 22 de septiembre 2025.
- Tengan empatía con quienes les rodean, pueden decir algo que hoy incomode a otros.
CONEJO: lunes 22 de septiembre 2025.
- No se dejen llevar por el impulso hoy, analicen esa necesidad de huir de un lugar.
DRAGÓN: lunes 22 de septiembre 2025.
- Hay muchas cosas para entregar en este tiempo, eso ayudará a ver por qué no salen algunas ideas.
SERPIENTE: lunes 22 de septiembre 2025.
- Tienen que pensar mejor en sus palabras, no todos tenemos la misma manera de pensar.
CABALLO: lunes 22 de septiembre 2025.
- Revisen los éxitos pasados para apostar a lo que vendrá con fortuna.
CABRA: lunes 22 de septiembre 2025.
- Si están incómodos con algunas circunstancias, no olviden que el éxito se construye.
MONO: lunes 22 de septiembre 2025.
- Pongan en marcha ese plan que tienen en mente, hay que avanzar para mejorar los tránsitos.
GALLO: lunes 22 de septiembre 2025.
- Optimicen sus tiempos, para achicar hoy esa lista de pendientes.
PERRO: lunes 22 de septiembre 2025.
- Escuche consejos de esas personas que pensó que nunca oiría, serán útiles.
CHANCHO: lunes 22 de septiembre 2025.
- No traicionen sus creencias hoy, les serán útiles para los proyectos por venir.
