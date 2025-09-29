Horóscopo Chino lunes 29 de septiembre 2025: predicciones hoy para tu signo animal
Repasamos a continuación las predicciones del Horóscopo Chino, signo por signo, para este lunes 29 de septiembre 2025. ¿Qué depara la energía hoy, según la astrología oriental? Te lo contamos, no te lo pierdas.
RATA: lunes 29 de septiembre 2025.
- Siempre se puede intuir lo que piensa el resto de las personas, siempre que observe el detalle del accionar ajeno. Preste atención.
BÚFALO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Intenten rodearse de personas positivas para descubrir qué es lo que realmente quiere hacer de su vida, y disfrutar del amor.
TIGRE: lunes 29 de septiembre 2025.
- Concéntrese en las tareas pendientes y deje sus pensamientos intrusivos de lado, para que la rutina pueda ser más rendidora.
CONEJO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Busque sus lugares seguros para recuperar la calma que siente que perdió en los últimos días.
DRAGÓN: lunes 29 de septiembre 2025.
- Consideren una nueva perspectiva ante una situación que les exige análisis. Una opinión ajena puede colaborar a una solución.
SERPIENTE: lunes 29 de septiembre 2025.
- Una derrota puede enfrentarlos a un pasado poco feliz, pero los triunfos están más cerca si siguen trabajando por ellos.
CABALLO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Mediten sobre ese asunto que los tiene preocupados y no pueden avanzar, la soledad puede ser una aliada para llegar a una buena decisión.
CABRA: lunes 29 de septiembre 2025.
- Dejen que la vida les ayude a ver las cosas desde un punto de vista mucho más completo y sin temor a lo que viene en el camino.
MONO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Inicien ese nuevo camino que desean encarar, las perspectivas son positivas y habrá ayuda para resolver los inconvenientes que se pueden presentar.
GALLO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Tienen muy claro todo lo que quieren y lo que está pasando en el camino para lograrlo es intenso, sin embargo será bueno para ustedes.
PERRO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Digan esas cosas buenas que conocen de los demás, serán muy bien recibidas en estos tiempos difíciles donde no abundan las buenas intenciones.
CHANCHO: lunes 29 de septiembre 2025.
- Crean realmente en lo que sienten y en la realidad que han construido para ustedes y para los tuyos, no hace falta la validación ajena.
