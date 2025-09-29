Horóscopo Chino lunes 29 de septiembre 2025: predicciones hoy para tu signo animal

HORÓSCOPO CHINO HOY: Descubrí acá tu destino para este lunes 29 de septiembre 2025, según las predicciones de la astrología oriental.

Te traemos, a continuación, las predicciones del Horóscopo Chino de este lunes 29 de septiembre 2025 para que sepas qué te depara el futuro.

Horóscopo Chino: predicciones de la astrología oriental para el lunes 29 de septiembre 2025, signo por signo

RATA: lunes 29 de septiembre 2025.

Siempre se puede intuir lo que piensa el resto de las personas, siempre que observe el detalle del accionar ajeno. Preste atención.

BÚFALO: lunes 29 de septiembre 2025.

Intenten rodearse de personas positivas para descubrir qué es lo que realmente quiere hacer de su vida, y disfrutar del amor.

TIGRE: lunes 29 de septiembre 2025.

Concéntrese en las tareas pendientes y deje sus pensamientos intrusivos de lado, para que la rutina pueda ser más rendidora.

CONEJO: lunes 29 de septiembre 2025.

Busque sus lugares seguros para recuperar la calma que siente que perdió en los últimos días.

DRAGÓN: lunes 29 de septiembre 2025.

Consideren una nueva perspectiva ante una situación que les exige análisis. Una opinión ajena puede colaborar a una solución.

SERPIENTE: lunes 29 de septiembre 2025.

Una derrota puede enfrentarlos a un pasado poco feliz, pero los triunfos están más cerca si siguen trabajando por ellos.

CABALLO: lunes 29 de septiembre 2025.

Mediten sobre ese asunto que los tiene preocupados y no pueden avanzar, la soledad puede ser una aliada para llegar a una buena decisión.

CABRA: lunes 29 de septiembre 2025.

Dejen que la vida les ayude a ver las cosas desde un punto de vista mucho más completo y sin temor a lo que viene en el camino.

MONO: lunes 29 de septiembre 2025.

Inicien ese nuevo camino que desean encarar, las perspectivas son positivas y habrá ayuda para resolver los inconvenientes que se pueden presentar.

GALLO: lunes 29 de septiembre 2025.

Tienen muy claro todo lo que quieren y lo que está pasando en el camino para lograrlo es intenso, sin embargo será bueno para ustedes.

PERRO: lunes 29 de septiembre 2025.

Digan esas cosas buenas que conocen de los demás, serán muy bien recibidas en estos tiempos difíciles donde no abundan las buenas intenciones.

CHANCHO: lunes 29 de septiembre 2025.