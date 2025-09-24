Horóscopo Chino: tres animales que vivirán un cambio radical en el Año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru 

Faltan algunos meses para que comience un nuevo año en el calendario chino. El 17 de febrero de 2026 comenzará el Año del Caballo de Fuego, un ciclo que según la astróloga y escritora argentina Ludovica Squirru traerá movimientos bruscos, revoluciones y transformaciones profundas a nivel mundial. En su libro Horóscopo Chino 2026, la referente de esta disciplina anticipa que será un período de desafíos colectivos, pero también de oportunidades únicas de crecimiento personal.

Tres animales que vivirán un cambio radical en el Año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Dentro de los doce animales que conforman la rueda zodiacal, hay tres que estarán particularmente marcados por cambios drásticos y decisivos:

Rata: nuevas estructuras de vida (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Para la Rata, el 2026 será un año de reinicios inesperados. Podrá experimentar mudanzas, cambios de trabajo o giros radicales en su vida personal. El Caballo de Fuego la empuja a soltar lo viejo y a animarse a lo desconocido. Si logra adaptarse, encontrará nuevas fuentes de prosperidad.

Serpiente: despertar espiritual y redefinición (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

La Serpiente atravesará un cambio interno profundo, que puede sentirse como una crisis, pero que en realidad abrirá la puerta a un despertar espiritual y a una redefinición de sus prioridades. Será un año clave para soltar relaciones tóxicas y buscar entornos donde florezca su creatividad.

Gallo: revoluciones en el plano laboral (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029)

El Gallo tendrá un 2026 agitado en el ámbito profesional. Pueden aparecer rupturas, despidos o cambios abruptos en su carrera, pero el Caballo de Fuego le ofrecerá la chance de reinventarse y construir un camino más libre y auténtico. La clave estará en no resistirse a lo nuevo.

Según Ludovica, el Año del Caballo de Fuego no será fácil, pero traerá el fuego necesario para purificar lo que ya no sirve y abrir paso a proyectos más alineados con el verdadero propósito de cada signo.