Horóscopo de hoy, 27 de agosto: qué dicen las predicciones para Aries, Libra, Leo y los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás atravesar momentos de muchos nervios durante la mañana de la jornada de hoy. Esto te dejará tenso por el resto del día. Amor: Prepárate para vivir una noche especial. Las vibraciones son de lo más positivas para el amor y la conquista. Disfrútala. Riqueza: Debes intentar ser menos severo a la hora de juzgar a tus subordinados, especialmente a los más inexpertos. Bienestar: De nada sirven los arrepentimientos en la vida. Lo que ha sucedido no cambiará solo porque te lamentes de haberlo hecho. No mires atrás.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate. Amor: Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación. Riqueza: Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto que te dejará atónito, sin saber qué hacer. Bienestar: Un poco de vida sana es lo que te falta. Verduras, frutas y actividad física será la clave que te ayudará a salir de tu sedentarismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy puede que te encuentres en la calle con alguien que hace tiempo no veías. Tendrá buenas noticias para darte. Amor: No te gusta vivir en soledad, pero aprende a seleccionar un poco mejor tus compañías. Busca gente sana y reservada. Riqueza: Harás contacto con personas influyentes de quienes podrás aprender algunas estrategias de negocios. Ponlas en práctica. Bienestar: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunas velas y sahumerios para que la buena onda ingrese.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a resguardo y esperar a la próxima. Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, sal de esa fantasía en la que vives. Riqueza: Que el tema económico no sea tu único tema de conversación. Los problemas del trabajo déjalos allá, donde deben estar. Bienestar: No dejes que la rutina se apodere de ti. Comienza a estudiar o capacítate, es hora de que salgas de tu casa y enfrentes el mundo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia. Amor: Sabes que los pequeños detalles son los que avivan las relaciones. Un regalo simple hará que tu pareja muera de amor. Riqueza: Cuando algo o alguien amenacen tu seguridad financiera, descubrirás que no estás solo. Tus colegas estarán de tu lado. Bienestar: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitas para estar en forma. También realiza deportes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad. Amor: No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate. Riqueza: No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado. Bienestar: No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Llegarás a la instancia en la que deberás recurrir a cada posibilidad de solución que tengas al alcance de la mano. Amor: No permitas que tu pareja proyecte sus inseguridades de relaciones anteriores en ti. Muéstrale que eres completamente diferente. Riqueza: La suerte estará de tu lado en las determinaciones que tomes en la jornada, en lo que a lo laboral se refiere. Bienestar: Existen ocasiones en la vida en las que necesitarás contar con la ayuda de las personas que te rodean. No hay nada de malo en ello.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío. Amor: Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo. Riqueza: Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha. Bienestar: Toma el tiempo que consideres necesario antes de tomar una determinación que pueda llegar a afectar tu vida sentimental de manera drástica.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Vivirás un problema tras otro durante la jornada de hoy. No permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor. Amor: Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. No olvides que ella siempre está a tu lado. Riqueza: Aprovecha la jornada para buscar aquella información que te pidiera un familiar hace tiempo. Deja de postergarlo. Bienestar: No debes desestimar ninguna experiencia que debas atravesar en la vida. En cada una reside un mundo de enseñanzas esperando ser asimiladas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te verás en la necesidad de poner algunos puntos sobre la mesa con amigos cercanos. Que no pase a mayores. Amor: No permitas que tu familia política se entrometa en tu relación. Con diplomacia pon los límites para evitar conflictos. Riqueza: Hazte un tiempo durante la jornada para realizar ese trabajo doméstico que te encargaron. Ya no te permitirán postergarlo. Bienestar: La forma en la que afrontas un problema se vuelve determinante a la hora de resolverlo. Nunca te dejes apocar por las pruebas de la vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Por más que intentes negarlo, tu corazón te dará el camino correcto a seguir en la situación que estás viviendo. Escúchalo. Amor: No puedes obligar a tu pareja a seguir el mismo curso de acción que tú. Deberás aprender a darle más espacio para decidir. Riqueza: Contarás con una gran capacidad de concentración durante la jornada, permitiéndote esto culminar rápidamente tus trabajos. Bienestar: Llama a las cosas por su nombre. No te dejes llevar por el momento a la hora de manejar tus sentimientos hacia otras personas. Pon los puntos en claro.