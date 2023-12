Horóscopo de hoy domingo 10 de diciembre, signo por signo

Bienestar: La mente necesita el mismo cuidado que el cuerpo. No desatiendas dolores de cabeza y dale un respiro a tantas presiones.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.

Amor: Muéstrate comprensivo con los sentimientos de tu pareja. No tiene nada de malo ser sensible, no todos poseen tu temple.

Riqueza: Existen situaciones en las que no te puedes permitir dudas o flaquezas. En ocasiones deberás dejar de lado tus principios.

Bienestar: Son las experiencias personales las que más profundo hacen nuestro aprendizaje. No subestimes el poder de la experiencia por sobre la inteligencia.