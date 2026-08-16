Horóscopo de hoy domingo 16 de agosto: las predicciones en el amor para los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una gran oportunidad llamará a tu puerta en la jornada, pero deberás comprometerte responsablemente para poder aprovecharla. Amor: La jornada se presentará desfavorable para el amor. Improvisa una salida con amigos y posterga las conquistas. Riqueza: La jornada laboral se presentará sin contratiempos. Termina bien la semana dejando todas tus responsabilidades al día. Bienestar: Recuerda que la sociedad es lo que uno hace de ella. En cada uno de nosotros está el potencial para cambiar la realidad que vivimos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tus decisiones en asuntos de familia, por más delicadas que sean, resultarán apropiadas para todos. Amor: Te sientes atraído por personas que recién conoces y crees que cualquier ámbito es bueno para el flirteo. No tomes decisiones apresuradas. Riqueza: Todavía tienes que vencer ciertos obstáculos en el trabajo. Y vigila tus pertenencias de cerca porque estás propenso a pérdidas. Bienestar: Es importante mantener siempre la confianza en ti y atreverte a decir no cuando así lo decides. No dudes en poner límites cuando sea necesario.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Con la aprobación familiar, o sin ella, darás un paso que definirá tu futuro. Sincero y frontal, sabrás hallar quién te comprenda. Amor: La necesidad de consolidar lazos te hace tomar decisiones rápidas. No olvides que el amor es un espacio que debe ser regado por la sinceridad. Riqueza: Te estás acercando más a tus metas profesionales. Tendrás que plantearte nuevos objetivos si no quieres perder la motivación. Bienestar: Descarta el miedo a iniciar nuevos proyectos, grábate en tu mente que si deseas eres capaz de conquistar lo que quieres y necesitas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Todo saldrá según lo planificado en una jornada que marchará sin mayores inconvenientes o retrasos. Revelaciones. Amor: Cada vez se te complicará más poder abrir tu corazón si es que sigues postergándolo en el tiempo. Toma una determinación. Riqueza: No puedes darte el lujo de dejar pasar más tiempo a la hora de poner tu trabajo al día. Toma tus responsabilidades en serio. Bienestar: No puedes vivir una vida dedicada únicamente a cumplir obligaciones. Deberás hacerte tiempo para cultivar tus gustos y preferencias.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Marte te dotará de vigor, entusiasmo y habilidad manual para efectuar operaciones de metales, máquinas y herramientas. Amor: Los temores y miedos quedaron en el pasado. Ahora es tiempo de disfrutar plenamente de la intimidad con el ser amado. Riqueza: Será un día excelente para rendir exámenes, para pensar en trasladarse, ganar un dinero adicional, premios o promociones. Bienestar: Te encontrarás notablemente bien de salud. Tu cuerpo estará en armonía, no dejes de darle ese espacio de relajación que has comenzado a experimentar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Este día podría sobrepasar tus expectativas. Recibirás un apoyo tan positivo de los demás que te sentirás muy feliz. Amor: No dejes que la familia o los vecinos invadan tu intimidad y prepara una cena romántica para dos. Ustedes tienen muy buenas vibraciones. Riqueza: Ten cuidado en el día de hoy, eres propenso a perder dinero y objetos de tu pertenencia. Cuida mejor las cosas de valor. Bienestar: Sigue a tu corazón, la intuición te orientará. La mejor manera de relacionarse con los demás es la que deja en libertad al otro.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Necesidad de salir de la rutina de lo cotidiano, por eso intentarás conocer nuevas personas frecuentando lugares desconocidos. Amor: Por más que temas a las discusiones, hay veces que son imprescindibles. Lo importante es resolver las diferencias que tienen. Riqueza: Cuentas con una impresionante capacidad para convencer a otros. Úsala con buenos fines y obtendrás réditos. Bienestar: Evita los chismes y habladurías. No fomentes lo que tanto desprecias y sé más reservado en tus comentarios para con los demás. Carga energías.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: El día de hoy se presenta aparentemente tranquilo, no te confíes demasiado o terminarás con más actividades de las que crees. Amor: Aunque no es aún momento de hacer planes serios, escuchar con respeto los deseos del otro es la base del entendimiento. Riqueza: Entrarás en una etapa de espera, tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida pero tampoco perderás nada de lo que posees. Bienestar: Cada vez que emprendas un nuevo desafío deberás contar con toda tu atención, energía y dedicación. No descuides ninguno de estos aspectos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: En este día tendrás que tomar varias precauciones porque los planetas se han alineado y no traen buenas vibras para ti. Atención. Amor: Todo lo relacionado con la parte afectiva se presenta con conflictos. Hay un mal entendimiento con tu pareja o con alguna amistad. Riqueza: Evita distraerte en lo laboral y económico. No te expongas a sufrir grandes pérdidas de dinero por no evaluar de las opciones. Bienestar: Nada más saludable para tu signo y para ti que ser espontáneo. Te aprobarán. Tu vida social será más activa.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La lucha es dura y deberás realizar un esfuerzo en jornadas de agotadora labor, pero los resultados estarán a la vista. Amor: Las cuestiones amorosas se te presentan sin mucha importancia, pero requieren demasiado de ti. Controla tus impulsos. Riqueza: No rechaces una posibilidad antes de analizarla, podrías perderte una buena oportunidad, quizás la única en mucho tiempo. Bienestar: No dejes pasar la oportunidad de ejercer la libertad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Ten confianza en ti mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tienes que ser muy prudente, ya que alguien intentará sabotearte las ideas. Un amigo te regalará lo que tanto deseabas. Amor: Generas espacios de diversión que puedes compartir con tu pareja. Una nueva forma de comunicación te asegura intimidad. Riqueza: Si pretendes cambiar de trabajo, ni lo pienses. Las otras opciones que tienes en mente vienen de personas que no te aprecian. Bienestar: Sé realista, con buena dosis de paciencia lograrás llegar hasta donde quieres. Sólo es cuestión de que tengas un poco de buen humor.