Fiesta de la Nieve en Bariloche: hoy finaliza el evento con la elección de la Reina y dos shows imperdibles

Este domingo a las 20 se elegirá la reina Nacional de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Llegó el día final de la 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, un evento que puso a Bariloche en lo más alto y se despide del mismo modo, con una de las mayores tradiciones del evento, la elección de la Reina y dos shows de alto vuelo.

Al mediodía en la zona de la Costanera, al pie del Centro Cívico, la convocatoria está abierta para el tradicional Concurso de Hacheros, donde hombres y mujeres que todo el año se dedican a esta actividad típica de la zona de cordillera desplegarán su conocimiento y habilidad para demostrar que son los mejores.

También regresa el paseo de las Colectividades en la calle Mitre que para el día de cierre estarán de 12 a 19 horas.

Por la tarde, regresan las actividades al escenario central: primero será el turno de la presentación de Turf, prevista para las 19.

A las 20 se espera la elección de la Reina Nacional de la Nieve que este año se definirá con el voto popular y presencial.

Para el cierre musical de la fiesta a las 22 subirán al escenario Los Auténticos Decadentes, una despedida de lujo para el evento con el que Bariloche vibró durante cuatro días. Y cuando concluya la banda, a las 22:30, será la «bajada del telón» definitiva con un show de drones.