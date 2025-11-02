Horóscopo de hoy domingo 2 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberías tener más orden, método y sentido práctico, ya que las cosas no son tan arduas como te imaginas. Amor: Las difíciles experiencias de los últimos tiempos te ayudarán en futuras relaciones. Evita ciertos acontecimientos. Riqueza: No es buen momento para que te involucres en negocios financieros ejecutados conjuntamente. En lo posible trata de evitarlos. Bienestar: Ponte a realizar aquellos cambios en tu hogar o vida que requieras para distraerte de los conflictos diarios de asuntos laborales.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Atravesarás una etapa de poco diálogo. No exteriorizar tus emociones puede afectarte. Confía en tu mejor amigo, no te defraudará. Amor: Una persona con quien has mantenido una relación importante en el pasado reaparecerá para hacerte sorprendentes planteos. Riqueza: Si se trata de comprar cosas para el hogar o buscar una casa nueva, tus posibilidades de éxito serán enormes. Bienestar: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás encerrado en tu casa, comiendo, mirando televisión y no haciendo algo productivo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sabes cómo hallar oportunidades en todos los ámbitos, pero algo bloqueará tu capacidad creativa. Relájate con una buena película. Amor: Tu pareja y tú han construido una relación sólida. Has encontrado a tu media naranja y es hora de pensar a largo plazo. Riqueza: Has trabajado duro y es momento de cosechar los logros. Pero piensa bien dónde invertirás tus ganancias. Bienestar: Hazte valer y termina con las situaciones que impiden tu progreso. Tienes una gran fuerza interior, así que trata de exteriorizarla.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Si le prestas más atención a tu futuro laboral, es probable que surjan oportunidades interesantes y conozcas personas importantes. Amor: Hace tiempo que entre ustedes no hay química y ya casi ni tienen encuentros sexuales. Ponle pimienta a la relación. Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito del grupo. No pienses sólo en los intereses propios. Bienestar: Aparecerán nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación. Surgirán importantes amistades.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Un tema algo áspero tocará con alguien de tu familia. Hay veces que las cosas se llaman por un solo nombre aunque pese. Amor: Si quieres reconquistar a tu pareja piensa en una cena romántica o en una serenata, ella no podrá resistirse. Riqueza: No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen porque los avatares económicos son pasajeros. Bienestar: Cada tanto es bueno hacer un balance de lo hecho y de lo que queda por hacer. Evalúa si lo que has hecho lo hiciste con el corazón.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Es un buen momento para que digas lo que sientes, pero ten cuidado al elegir tus palabras ya que podrían no ser bien interpretadas. Amor: Te sientes contenido para dar pasos importantes en tu vida afectiva. Edifica la relación sobre las bases de la comprensión. Riqueza: Eres una persona creativa y muchos se van a dar cuenta de ello ahora que algunas inversiones comienzan a rendir beneficios. Bienestar: Los cambios muchas veces resultan positivos. No temas hacer aquello que crees que pueda beneficiarte y, pese a que pueda afectarte, mantente firme.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Si hay cosas que te disgustan tómate un momento para replantear tu situación. Evita las discusiones. Amor: Día de cierta tensión emocional y de dificultades para expresar tus emociones hacia las personas que más amas. Riqueza: Algunas especulaciones o inversiones que tenías no están resultando bien y estás teniendo problemas con tus ingresos. Bienestar: Presta más atención al aspecto físico, ya que en estos últimos períodos vienes dejando de lado esta parte importante de tu salud.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en conflictos por dinero. Soluciónalos rápido. Amor: Si no puedes contener tus celos, tu pareja terminará dejándote. Ya no soporta la presión que ejerces. Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes ganancias. Sólo pon mucha atención dónde inviertes tu dinero. Bienestar: Tendrás la posibilidad de trabajar con personas muy importantes. Aprovecha esta oportunidad que te da la vida, porque no se repetirá.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy te encontrarás con un conocido que hace tiempo no ves y te dará una noticia que no será la mejor del día. Amor: Mucho romanticismo pero poca pasión. Prueba variar los lugares de sexo, les vendrá bien renovarse un poco. Riqueza: Conseguirás lo que te propongas, sólo debes esforzarte por llegar a la meta. Pon manos a la obra y sé perseverante. Bienestar: Te concentras en pequeñeces y estás dejando de lado graves importantes. Pon más atención en lo realmente urgente.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No busques resolver tus conflictos con soluciones rápidas. Reflexiona y encuentra la mejor solución posible. Amor: Aceptar lo que el otro tiene para dar, será un gran paso en el amor. No busques la perfección, valora las ganas de ser mejor. Riqueza: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu humildad. Bienestar: Prueba ser más comunicativo. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si te abres por completo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Decídete a poner en marcha esas resoluciones pendientes, especialmente alrededor de estos días, más adelante será tarde. Amor: A mayor transparencia, mayor tranquilidad para tu pareja y para tí mismo. Harás bien en conciliar y en acortar las distancias. Riqueza: Es un buen momento para hacer planes, pero no pienses tan a largo plazo. Piensa en negocios fuertes pero que reditúen a corto plazo. Bienestar: Arriesgar cuando la suerte no acompaña es como perderse en el desierto. Hay veces en las que por mucho que uno lo desee, los cambios no aparecen.