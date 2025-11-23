Horóscopo de hoy domingo 23 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tendencia a inmiscuirte en asuntos ajenos, invadiendo terrenos que no te son propios, vinculado con motivos afectivos. Amor: El amor no llegará de la manera que esperabas. Esa persona no es para ti, pero calma porque de repente aparecerá alguien. Riqueza: No cosecharás los frutos de tu esfuerzo enseguida, pero el resultado final será el deseado. Debes poner todo tu empeño. Bienestar: Todo lo que hagas a favor de los demás logrará prosperar y te hará sentir mejor como persona. Dedícate a trabajar con el alma.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Un amigo confía a ti hoy, y encuentras que su situación es sorprendentemente igual a la tuya. Es la ocasión para devolver favores. Amor: Los temores del pasado no volverán a aparecer. Esta nueva relación te inspira a encauzar tu vida hacia el futuro. Riqueza: Nuevo rumbo en el plano laboral. Te concentrarás en cerrar ideas que te venían dando vueltas en la cabeza. Bienestar: Esta etapa indica que hay que cuidarse tanto en el aspecto interno como en el externo. Comienza por la piel y el cabello.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás mucho en qué pensar y no te entusiasmará hacer vida social. Haz las cosas paso a paso, para no caer en viejos errores. Amor: Cierta necesidad de soledad. Si estás en pareja, aparece la necesidad de compartir momentos de intimidad y tranquilidad. Riqueza: Empéñate en mantener con firmeza lo que tienes. Si bien no necesitarás de una fuerza extraordinaria, se te presentarán dudas. Bienestar: Buen día para ordenar tu ropero. Saca todo aquello que ya no uses y haz la buena acción del día llevando ropa a quienes necesiten.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La honradez y la sinceridad serán dos de tus mejores armas en este día. Valorarán tu actitud frente a la vida. Amor: En el aspecto afectivo hoy tendrás la posibilidad de aprovechar tu facilidad de palabra para dialogar y reforzar vínculos. Riqueza: Día propicio para especular con el dinero ajeno. La suerte estará cerca de ti. Todos los proyectos tendrán buen futuro. Bienestar: Para encontrar la estabilidad emocional será necesario que pienses muy bien lo que deseas hacer de tu vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Las mudanzas o refacciones de tu hogar no son un buen plan ya mismo. Planifica esas tareas para el año próximo. Amor: Comentarios por parte de una reciente ex pareja harán que tu actual relación se tambalee. Trata de esclarecer todo. Riqueza: Un conocido te ofrecerá formar parte de un grupo de trabajo, pero tú no terminas de confiar en él. Busca asesoramiento. Bienestar: La discordia parecerá haber tomado tu vida por asalto. Deberás tratar de estar más relajado ante cada situación que vivas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estás conectado contigo y con tu verdad. Has interiorizado el problema, ahora podrás analizar cómo resolverlo. Amor: Ahora te sentirás con seguridad, aunque deberías prestar un poco más de atención a tus relaciones de pareja. Riqueza: Tendrás tendencia al derroche. Lo mejor será establecer un equilibrio entre lo que es bueno para ti o hacer algo extravagante. Bienestar: La relación con alguien muy absorbente y posesivo te sacará de tus casillas. Establece límites y no le permitas que intente cambiar tu forma de ser.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La llamada de un amigo que está en el extranjero te alegrará el día. Te dará una noticia que no esperabas recibir. Amor: En este período aparece el fantasma de la separación, lo que supondrá cierta tristeza en tu vida. Enfrenta lo que venga. Riqueza: Te resultará imposible adaptarte a las nuevas rutinas laborales, porque detestas depender de otras personas que no seas tú. Bienestar: Es posible que te sientas forzado a proyectar una imagen que no es la que mejor te representa. No intentes agradar a todos a cualquier precio.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Ten cuidado en la forma que te diriges a los demás, porque tus palabras no siempre son las adecuadas en algunos momentos críticos. Amor: En el amor no dejes que te dominen y utiliza tus grandes recursos de persuasión y amabilidad para salir de la situación. Riqueza: Se aproxima un cambio radical de trabajo, no será para un mayor beneficio. Trata de mejorar tu situación actual. Bienestar: En esta época eres propenso a tener enfermedades de la garganta, si no te cuidas empezarás a enfermarte más seguido que de costumbre.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La consigna del día es hacer el bien sin mirar a quién. Así que deja el resentimiento de lado y si te piden ayuda, sé amable. Amor: La relación entre tu familia y tu pareja no es la mejor. Evita tomar partido por alguna porque tensarás aún más la relación. Riqueza: No debes vivir el día a día con irresponsabilidad, ni derrochar tiempo en cosas innecesarias. Es momento de reflexionar sobre tu accionar. Bienestar: La comida chatarra te traerá kilos de más y problemas estomacales. Comienza a alimentarte de manera más sana, con verduras y más frutas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Lleva las cosas con calma y recuerda que siempre se te presentarás pruebas las cuales deberás superar para seguir avanzando. Amor: Pasarás un disgusto fuerte y momentáneo. Aclara muy bien cada detalle para no cometer los mismos errores. Riqueza: Toma tu propia posición frente a las presiones económicas, ya que los consejos de otros podrían influenciarte para mal. Bienestar: Procura dormir más, ya que necesitarás de toda tu atención en los próximos días y no es conveniente que descuides la salud.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: El dinero y la suerte están de tu lado pero ten cuidado en que actividades pones tus esfuerzos algunas podrían no ser redituables. Amor: Se acercan contrariedades, detente un momento a pensar qué es lo que realmente necesita tu corazón y escoge la mejor opción. Riqueza: Es un tiempo en el que querrás hacer cosas nuevas y eso te dará el impulso para tomar decisiones importantes. Bienestar: Por tu actividad estás mucho tiempo con la vista fija en un sitio, trata de relajarte por un momento y observa a tu alrededor así te distiendes.