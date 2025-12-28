Horóscopo de hoy domingo 28 de diciembre 2025: predicciones signo por signo
Horóscopo hoy. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 28 de diciembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: El cambio de actitud frente a la vida puede servir para quitarte malestares de encima. Renuévate encontrando otro camino.
Amor: Estás pasando por un momento de soledad a punto de terminar. Prepárate con la mejor predisposición para conocer el amor.
Riqueza: Sé realista en las metas que te impones, el no alcanzarlas provoca frustraciones innecesarias que pueden frenar tu desempeño.
Bienestar: Tu resistencia natural te ayudará a luchar contra enfermedades y afecciones. Lograrás gozar de una salud sin altibajos y equilibrada.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Deberás vivir algunas tensiones en la jornada de hoy, debido a asuntos no resueltos en el seno familiar. No te dejes llevar.
Amor: La desconfianza aflorará el día de hoy en la pareja. Los malos entendidos los llevarán a sacar erradas conjeturas. Cuidado.
Riqueza: No puedes tener siempre éxito en el primer intento. Asimila el fracaso y utilízalo a tu favor para seguir adelante.
Bienestar: Evita hacer preguntas a las que sabes no hay respuestas. Deberás aprender a aceptar tu destino y hacer lo mejor para procurar salir adelante.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tendrás la tendencia a confiar de más en las personas equivocadas en la jornada. No te dejes llevar por las primeras impresiones.
Amor: Encontrarás en tu pareja amor y apoyo incondicional. Sentirás que tu vida solo tiene sentido junto a ella.
Riqueza: Iniciarás la semana con muy buenas perspectivas en lo que a lo laboral se refiere. No dejes que la dejadez opaque tus chances.
Bienestar: Es importante entender que nuestra visión de la realidad puede no ser compartida por todas las personas que nos rodean. Aprende a ser tolerante.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te gustará regalarte algún lujo como una buena comida. Debes aprender a disfrutar de la vida a cada instante.
Amor: Si quieres resolver un problema, lo primero que debes hacer es enfrentarlo. Habla desde tu corazón y todo saldrá bien.
Riqueza: Este día todo te costará el doble. No realices gastos en cosas innecesarias. Lo que hoy ahorres te permitirá hacer buenas inversiones a futuro.
Bienestar: Si te sientes triste y desilusionado, será muy bueno que busques refugio en verdaderos amigos. Ellos sabrán cómo darte ánimo.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy podrás desarrollar tu faceta artística. No tengas miedo y déjate llevar por tu creatividad e intuición.
Amor: Intenta mejorar el diálogo con tu pareja y vendrán tiempos de fuertes pasiones. Entrégate por completo.
Riqueza: Todo el tiempo de sacrificio dará sus frutos en breve. Has hecho una gran apuesta a futuro y serás recompensado por eso.
Bienestar: No permitas que tus impulsos te lleven a realizar actos de los que podrías arrepentirte. Debes imponer la razón ante todo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Estás corriendo una carrera diaria. Debes pasar a boxes y acordarte de vez en cuando de quiénes te quieren de verdad.
Amor: Van a pincharte donde más te duele para comenzar una pelea contigo. No cedas, siempre es mejor un beso y un abrazo.
Riqueza: Tal vez consigas un nuevo trabajo o se presenten nuevas oportunidades hoy. Tienes una base económica buena para hacer un cambio.
Bienestar: Aunque no sea feriado, será un día adecuado para desconectarte de todos y todo. Regálate un buen masaje y preocúpate más por tu salud psíquica y física.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Una nueva ilusión se despierta en tu vida. Un amigo se acordará de ti y te dará de regalo que te sorprenderá.
Amor: Te sentirás atraído por una persona que antes no lograba llamar tu atención. Sentirás mucha curiosidad por sus encantos.
Riqueza: Sé prudente en los tratos monetarios, no te arriesgues, sobre todo si se trata de asociaciones, o de la elección de tus socios.
Bienestar: Los demás pueden recriminarte tu excesiva frialdad. Necesitas ayuda para aprender a darle salida a todas las emociones que tienes en tu interior.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Puedes perder el control, la camaradería estará ausente debido a la presión que percibes de los demás. Intenta recobrar la calma.
Amor: Buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Rencores y resentimientos se descartan de tu inventario.
Riqueza: Te encontrarás con posibilidades de mejorar tus finanzas. No descartes las inversiones a largo plazo, pueden ser muy redituables.
Bienestar: Reclama ante las cosas que creas injustas, quedándote con la disconformidad no lograrás nada. Se te presentará una oportunidad única, aprovéchala.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Acude a otras personas cuyos talentos y habilidades se complementan con los tuyos, unir fuerzas e ideas resultará muy beneficioso.
Amor: Te sentirás con muchas ganas de mostrar tus afectos de manera directa y sin rodeos. Vivirás con mayor intensidad tus relaciones.
Riqueza: Conéctate con personas influyentes, tendrás acceso a fama y dinero. Busca estímulos internos y te sentirás seguro en todo lo que emprendas.
Bienestar: Te verás reconocido por extraños. Sacarás provecho de tu seguridad y enfrentarás nuevas propuestas de crecimiento personal.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tu virtud de madrugar te hace lúcido y el día te rinde al máximo. Mantén esa disciplina y el éxito estará asegurado.
Amor: Los manipuladores a la larga llevan las de perder. No utilices a las personas aun cuando pienses que te van a beneficiar.
Riqueza: Cerrarás un ciclo de magníficas oportunidades para recibir dinero y tener agradables noticias.
Bienestar: Observarás las dificultades con distancia para poder reformarlas. Siempre es mejor dejar pasar la tormenta para evaluar lo que sucede, y actuar.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La amistad es para ti una cuestión de vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su existencia.
Amor: Te sientes atraído por personajes que están rodeados de un halo misterioso. Recuperas el gusto por el erotismo y la pasión.
Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no se debe a que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.
Bienestar: Dedícale más tiempo para asimilar mejor los alimentos y disfrutar de la mesa. Cuida tu dieta alimentaria en calidad y cantidad.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Deberás decidir entre dos propuestas. Si no estás convencido con ninguna, busca ayuda, pero hay una que sí vale la pena.
Amor: Que la rutina no se apodere de tu relación. Lencería erótica o algún juguete sexual pueden poner pimienta en la pareja.
Riqueza: Iniciarás la jornada de hoy a todo vapor, con un par de inconvenientes y corridas durante la primera mitad del día.
Bienestar: Deja que la vida te sorprenda y no intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, aprende a controlarla.
