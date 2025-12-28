Horóscopo de hoy domingo 28 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: El cambio de actitud frente a la vida puede servir para quitarte malestares de encima. Renuévate encontrando otro camino. Amor: Estás pasando por un momento de soledad a punto de terminar. Prepárate con la mejor predisposición para conocer el amor. Riqueza: Sé realista en las metas que te impones, el no alcanzarlas provoca frustraciones innecesarias que pueden frenar tu desempeño. Bienestar: Tu resistencia natural te ayudará a luchar contra enfermedades y afecciones. Lograrás gozar de una salud sin altibajos y equilibrada.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Deberás vivir algunas tensiones en la jornada de hoy, debido a asuntos no resueltos en el seno familiar. No te dejes llevar. Amor: La desconfianza aflorará el día de hoy en la pareja. Los malos entendidos los llevarán a sacar erradas conjeturas. Cuidado. Riqueza: No puedes tener siempre éxito en el primer intento. Asimila el fracaso y utilízalo a tu favor para seguir adelante. Bienestar: Evita hacer preguntas a las que sabes no hay respuestas. Deberás aprender a aceptar tu destino y hacer lo mejor para procurar salir adelante.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás la tendencia a confiar de más en las personas equivocadas en la jornada. No te dejes llevar por las primeras impresiones. Amor: Encontrarás en tu pareja amor y apoyo incondicional. Sentirás que tu vida solo tiene sentido junto a ella. Riqueza: Iniciarás la semana con muy buenas perspectivas en lo que a lo laboral se refiere. No dejes que la dejadez opaque tus chances. Bienestar: Es importante entender que nuestra visión de la realidad puede no ser compartida por todas las personas que nos rodean. Aprende a ser tolerante.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te gustará regalarte algún lujo como una buena comida. Debes aprender a disfrutar de la vida a cada instante. Amor: Si quieres resolver un problema, lo primero que debes hacer es enfrentarlo. Habla desde tu corazón y todo saldrá bien. Riqueza: Este día todo te costará el doble. No realices gastos en cosas innecesarias. Lo que hoy ahorres te permitirá hacer buenas inversiones a futuro. Bienestar: Si te sientes triste y desilusionado, será muy bueno que busques refugio en verdaderos amigos. Ellos sabrán cómo darte ánimo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy podrás desarrollar tu faceta artística. No tengas miedo y déjate llevar por tu creatividad e intuición. Amor: Intenta mejorar el diálogo con tu pareja y vendrán tiempos de fuertes pasiones. Entrégate por completo. Riqueza: Todo el tiempo de sacrificio dará sus frutos en breve. Has hecho una gran apuesta a futuro y serás recompensado por eso. Bienestar: No permitas que tus impulsos te lleven a realizar actos de los que podrías arrepentirte. Debes imponer la razón ante todo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estás corriendo una carrera diaria. Debes pasar a boxes y acordarte de vez en cuando de quiénes te quieren de verdad. Amor: Van a pincharte donde más te duele para comenzar una pelea contigo. No cedas, siempre es mejor un beso y un abrazo. Riqueza: Tal vez consigas un nuevo trabajo o se presenten nuevas oportunidades hoy. Tienes una base económica buena para hacer un cambio. Bienestar: Aunque no sea feriado, será un día adecuado para desconectarte de todos y todo. Regálate un buen masaje y preocúpate más por tu salud psíquica y física.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Una nueva ilusión se despierta en tu vida. Un amigo se acordará de ti y te dará de regalo que te sorprenderá. Amor: Te sentirás atraído por una persona que antes no lograba llamar tu atención. Sentirás mucha curiosidad por sus encantos. Riqueza: Sé prudente en los tratos monetarios, no te arriesgues, sobre todo si se trata de asociaciones, o de la elección de tus socios. Bienestar: Los demás pueden recriminarte tu excesiva frialdad. Necesitas ayuda para aprender a darle salida a todas las emociones que tienes en tu interior.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Puedes perder el control, la camaradería estará ausente debido a la presión que percibes de los demás. Intenta recobrar la calma. Amor: Buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Rencores y resentimientos se descartan de tu inventario. Riqueza: Te encontrarás con posibilidades de mejorar tus finanzas. No descartes las inversiones a largo plazo, pueden ser muy redituables. Bienestar: Reclama ante las cosas que creas injustas, quedándote con la disconformidad no lograrás nada. Se te presentará una oportunidad única, aprovéchala.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Acude a otras personas cuyos talentos y habilidades se complementan con los tuyos, unir fuerzas e ideas resultará muy beneficioso. Amor: Te sentirás con muchas ganas de mostrar tus afectos de manera directa y sin rodeos. Vivirás con mayor intensidad tus relaciones. Riqueza: Conéctate con personas influyentes, tendrás acceso a fama y dinero. Busca estímulos internos y te sentirás seguro en todo lo que emprendas. Bienestar: Te verás reconocido por extraños. Sacarás provecho de tu seguridad y enfrentarás nuevas propuestas de crecimiento personal.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu virtud de madrugar te hace lúcido y el día te rinde al máximo. Mantén esa disciplina y el éxito estará asegurado. Amor: Los manipuladores a la larga llevan las de perder. No utilices a las personas aun cuando pienses que te van a beneficiar. Riqueza: Cerrarás un ciclo de magníficas oportunidades para recibir dinero y tener agradables noticias. Bienestar: Observarás las dificultades con distancia para poder reformarlas. Siempre es mejor dejar pasar la tormenta para evaluar lo que sucede, y actuar.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La amistad es para ti una cuestión de vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su existencia. Amor: Te sientes atraído por personajes que están rodeados de un halo misterioso. Recuperas el gusto por el erotismo y la pasión. Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no se debe a que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde. Bienestar: Dedícale más tiempo para asimilar mejor los alimentos y disfrutar de la mesa. Cuida tu dieta alimentaria en calidad y cantidad.