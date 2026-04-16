Muerte de Valentín en Roca: el anestesiólogo condenado pidió ser absuelto ante el Tribunal de Impugnación

En una audiencia virtual ante el Tribunal de Impugnación, la defensa de Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesiólogo condenado por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo en Roca, solicitó su absolución o, subsidiariamente, la aplicación del mínimo legal. El planteo central de la defensa radicó en que la sentencia dictada por el juez Emilio Stadler se basó en una «historia nueva» que no fue la que se discutió originalmente en la formulación de cargos. La fiscalía y la querella defendieron la condena, pidiendo que se ratifique tal cual resolvió el juez de juicio.

Según el defensor Juan Ignacio Scianca, se vulneró el principio de congruencia ya que la acusación inicial hablaba de una cadena causal vinculada a una taquicardia, pero el fallo terminó condenando por el taponamiento del tubo endotraqueal y una supuesta desatención del monitor.

«No se puede condenar por una culpa genérica, sino por la cadena concreta por la que fue traído al juicio», sostuvo el letrado, calificando de «conjetura» la idea de que una reacción más temprana hubiera evitado el desenlace fatal.

Los abogados de las partes expusieron sus argumentos ante los jueces Rita Custet Llambí, Adrián Zimmermann y Carlos Reussi.

La respuesta de la fiscalía y la querella

Frente a estos argumentos, el fiscal Gastón Britos Rubiolo rechazó que existiera una afectación al derecho de defensa. Explicó que, si bien hubo un error terminológico inicial entre taquicardia y paro cardíaco, el núcleo de la imputación siempre fue la negligencia y la falta de monitoreo continuo.

El Ministerio Público Fiscal subrayó que existen «cuatro minutos valiosos» entre la detección de la cianosis y la reacción efectiva del profesional que no fueron aprovechados.

Frente al planteo de la defensa que procura una reducción de la pena y que la inhabilitación para el ejercicio profesional se limite al ámbito pediátrico, el fiscal del caso sostuvo que «el desenlace pudo haberse evitado y que la inhabilitación debe mantenerse para el ejercicio general de la medicina, tal como fue resuelto en el juicio».

«Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco. Si bien posteriormente, mediante la administración de adrenalina y el cambio del tubo traqueal, el paciente fue estabilizado, la demora fue tan prolongada que el daño cerebral resultó irreversible, provocando el fallecimiento del niño«, explicó el fiscal.

Por su parte, los abogados de la querella, Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, adhirieron a lo expuesto por la fiscalía y resaltaron el incumplimiento del deber de cuidado.

«El imputado sabía concretamente de qué se lo juzgaba que era justamente no detectar estas anomalías en forma precoz siendo él el garante de toda la vía aérea de los pacientes», dijo Aguilar.

También recordó que los protocolos establecen una vigilancia continua que Atencio Krause habría omitido, mientras que Zeballos Díaz enfatizó la proporcionalidad de la pena impuesta de 3 años de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación, dada la extensión del daño causado a la familia.

«Entendemos que es proporcional la pena porque se ajustó a todas las reglas por todo este daño causado», explicó Zeballos Díaz y agregó: «pedimos que se confirme la sentencia en todos sus extremos, que es una condena de 3 años y 7 años y 6 meses de inhabilitación. No solamente para la pediatra, sino que para toda la medicina»

Dudas sobre el monitoreo y el nexo causal

La defensa cuestionó también la falta de certeza sobre cuánto tiempo estuvo realmente apagado el monitor multiparamétrico, argumentando que nadie pudo precisar ese dato y que en un quirófano en penumbra un monitor apagado debería haber sido notado por cualquiera. Sin embargo, la fiscalía replicó que el médico estaba distraído con su teléfono celular y que incluso salió del recinto para buscar un cargador, lo que acreditaría su «desaprensión» hacia el paciente.

«No puedo pedir disculpas por un delito que no cometí»: la declaración del anestesiólogo Atencio Krause

Durante la audiencia, el anestesiólogo Mauricio Atencio Krause hizo uso de su derecho a la última palabra para rechazar su responsabilidad penal en el fallecimiento del niño de cuatro años. En una declaración cargada apreciaciones personales, el profesional aseguró que su actuación se ajustó a lo que demandaba la emergencia.

“Yo no acepto ser el culpable penal de este resultado. Se hizo todo lo que se podía hacer en el momento”, afirmó el médico ante los jueces. Atencio Krause sostuvo que los tiempos en una emergencia quirúrgica se miden en segundos y que es sumamente complejo reconstruir con exactitud cada maniobra realizada bajo tal presión.

El rechazo al pedido de disculpas

Uno de los puntos más tensos de su intervención fue cuando se refirió a los reclamos de la familia y la querella sobre su falta de remisión. Al respecto, el anestesiólogo fue tajante: “No puedo pedir disculpas de un delito que no cometí”. Si bien expresó lamentar profundamente el dolor de los padres de Valentín, insistió en que su silencio durante el proceso no fue por indiferencia, sino por una decisión estratégica y respeto al trámite judicial.

El profesional también denunció lo que considera un «estigma» social y mediático que le impide volver a trabajar. “Siento que fui juzgado más por sospechas que por la prueba verdadera”, manifestó, señalando que la exposición en los medios le generó un daño personal y profesional irreversible, afectando incluso su estado de salud, dado que se encuentra en tratamiento oncológico.

Críticas al proceso y situación profesional

Atencio Krause defendió su trayectoria, mencionando que en 20 años de profesión realizó miles de anestesias sin incidentes previos. Cuestionó la versión de la fiscalía sobre el monitor apagado, alegando que solo se desconectó brevemente durante las maniobras de reanimación y no de forma prolongada como sostiene la sentencia.

Finalmente, solicitó que se lo juzgue estrictamente por lo probado en el expediente y no por lo que calificó como supuestos mediáticos. El Tribunal de Impugnación deberá ahora deliberar y dar a conocer su resolución en los plazos legales, determinando si confirma la condena de primera instancia o hace lugar al pedido de la defensa.