Buscan a un turista argentino desaparecido en un volcán de Chile, cerca de Neuquén: cómo es el operativo

Un turista argentino es intensamente buscado en el volcán Llaima de Chile, en la región de La Araucanía, luego de que se reportara su desaparición tras iniciar un ascenso. El operativo incluye personal especializado y tecnología para rastrear la zona.

Según publicó BioBioChile, el hombre fue identificado como Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, a quien se le perdió el rastro durante la jornada del miércoles en territorio chileno.

Desaparición en volcán Llaima activa operativo con drones y equipos especiales

De acuerdo con los primeros datos, Álvarez salió a las 7.30 desde el Refugio Nevados de Vilcún con el objetivo de subir el macizo. Pero aún no regresó al punto de partida y se desconoce su ubicación.

La alerta fue radicada por su pareja ante Carabineros, lo que derivó en la intervención del GOPE. Los equipos iniciaron tareas de búsqueda durante la noche, con apoyo de drones en sectores de difícil acceso.

El informe indica que el turista llevaba “casaca verde, casco del mismo color, mochila, lentes, guantes y calzado gris”. También portaba “dos alfajores y una botella de agua”.

El volcán Llaima. Foto: Fundación Glaciares Chilenos.

Las condiciones del terreno complican el operativo en los faldeos del volcán Llaima, el cual está ubicado a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén. En el terreno se detalló que hay grietas cubiertas por nieve y temperaturas bajas que dificultan el trabajo de los rescatistas.

Las autoridades mantienen el operativo activo mientras continúan las tareas para dar con el paradero del turista argentino.