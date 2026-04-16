La Línea 102 llega a las escuelas de Río Negro: cómo funciona el canal para niños y adolescentes

La llegada de esta línea a las escuelas es una señal directa a las juventudes para que sepan que hay un espacio donde pedir ayuda y fundamentalmente, que no están solos. Existe un canal gratuito y confidencial.

En un contexto donde las problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias se vuelven cada vez más complejas, Río Negro da un paso clave: la Línea 102 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) comenzará a tener presencia directa en los establecimientos escolares.

El programa surge del trabajo conjunto entre la Senaf y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Provincia, con la misión de fortalecer la prevención y generar entornos escolares más seguros.

La escuela como espacio de escucha

En una primera etapa, las acciones estarán dirigidas a escuelas secundarias. Habrá charlas, encuentros educativos y capacitaciones destinadas a docentes y equipos de supervisión. El foco será abrir espacios de diálogo y detección temprana de problemáticas.

Desde el área de protección, remarcan que la llegada a las aulas no es solo informativa, sino también simbólica: implica reforzar la presencia del Estado en el territorio y construir confianza con los adolescentes.

“La idea es que cada estudiante sepa que hay alguien del otro lado que escucha, contiene y puede intervenir”, señalaron desde la coordinación del programa.

Acoso escolar, entre las prioridades

Uno de los ejes principales será el abordaje del acoso escolar. Para eso, se prevén actividades institucionales, campañas de concientización y espacios de intercambio con estudiantes.

Reunión para articular la puesta en marcha. Foto: gentileza Gobierno de Río Negro.

A partir de esto, buscan promover entornos educativos más inclusivos, respetuosos y seguros, donde las situaciones de violencia no queden invisibilizadas.

Qué es la Línea 102 y cómo funciona

Se trata de un servicio nacional gratuito y confidencial que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Está destinado a niñas, niños y adolescentes, pero también a adultos que necesiten orientación para acompañarlos.

Pueden llamar quienes sean adolescentes y estén atravesando una situación de violencia o vulneración de derechos, quienes sepan de alguien que necesita ayuda o bien, quien precise hablar con alguien ante un momento de angustia.

La línea ofrece escucha profesional, contención, orientación, asesoramiento, intervención y derivación a organismos de protección. El acceso es gratis desde cualquier teléfono, y en algunas zonas también hay contacto vía WhatsApp.