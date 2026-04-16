Messi compró un club de fútbol en España y ya es dueño de tres equipos

En su nueva versión empresarial, Lionel Messi se convirtió desde este jueves en el nuevo propietario del club Cornellá, que milita en la tercera división del fútbol español y que por estos días está peleando por no descender.

De esta manera, el capitán de la Selección Argentina ya es dueño de tres instituciones en las que también figuran Deportivo LSM, en Uruguay, y el club Leones FC de Rosario, que juega en el ascenso de la Argentina.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con la ciudad de Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador blaugrana y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó el club en un comunicado.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señala el escrito.

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo. Si termina la temporada entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Leo Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.

El UE Cornellà fue fundado el 29 de abril de 1951 y cuenta con un pequeño estadio, con capacidad para solo 5.824 espectadores.

La cuenta de clubes de Messi no terminaría aquí, ya que su contrato con el Inter Miami de Estados Unidos tiene una cláusula que le da la opción de convertirse en copropietario una vez que se retire del fútbol profesional.

El comunicado del club tras ser adquirido por Lionel Messi

El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, formalizó la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del Barcelona y que permaneció indeleble a lo largo de los años.