Los técnicos argentinos que suenan para dirigir al Real Madrid la próxima temporada

Real Madrid atraviesa un momento difícil después de la eliminación ante Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

El Merengue corre el riesgo de tener su segundo año seguido sin títulos. Solo sigue en carrera en la Liga donde está a 9 puntos del Barcelona con 7 fechas por jugar.

La temporada pasada solo ganó dos copas de un partido que arrastró por títulos anteriores como la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, ambas en 2024. Lo de terminar una temporada completa sin trofeos solo le pasó cuatro veces en este siglo y podría ser la quinta si no remonta en la Liga.

Con este panorama, Florentino Pérez tendría decidido que no continúe Álvaro Arbeloa como entrenador. El DT asumió como interino y fue ratifico hasta el final de la temporada cuando se fue Xabi Alonso.

Por esa razón, ya empezaron a sonar varios nombres como posibles reemplazantes. El presidente sueña con la vuelta de Zinedine Zidane pero es posible que sea el técnico de Francia después del Mundial ante la salida de Didier Deschamps.

Justamente Deschamps es otro de los que tiene chances si se efectiza su partida del seleccionado francés con el que fue campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

En ese listado, también aparecen dos argentinos: Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino. Para eso, deberían dejar sus cargos en las selecciones de Argentina y Estados Unidos.

El perfil de Scaloni es del gusto del club y lo asemejan con el estilo de Carlo Ancelotti. Pochettino ya ha sido vinculado con el Real Madrid desde su buen paso por Tottenham.