Horóscopo de hoy domingo 5 de octubre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Momento de profundos sentimientos. Has puesto tu vida sobre la mesa y te dedicas a ver lo que has hecho. Tendrás buenos resultados. Amor: Abre tus ojos. Deberías mirar mejor a tu alrededor, ya que está pasando una oportunidad importante por tu lado y no te estás dando cuenta. Riqueza: Todo lo económico y lo comercial estará ahora activado. Pero no verás los frutos hasta dentro de un tiempo. Debes ser paciente. Bienestar: Es un buen día para sacar a la luz tus sentimientos. Debes compartir tus ideas y pensamientos, serás muy bien recibido.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El mundo te resulta un sereno paraíso en comparación con el purgatorio que se vive en tu hogar. Utiliza el humor para salir de los conflictos. Amor: Las tormentas irán pasando, toda esa tensión que traías se diluye en el tiempo. Incentiva a reencuentros excitantes con tu pareja. Riqueza: Los errores del pasado te pueden generar un desequilibrio económico. Es momento de revisar con mucha cautela tus inversiones. Bienestar: En tiempos de confusión, hay que observar mucho y opinar poco. Busca aclarar ideas y establecer tus prioridades. No pidas consejos a los demás.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No habrá fuerza capaz de doblegar a tu pareja. Sé tan comprensivo en el amor como tenaz en los negocios que emprendes. Persevera. Amor: Relaciones existentes se reforzarán, tu amante se convertirá en tu mejor amigo y podrás confiar todos tus secretos. Riqueza: Una conversación te causará preocupaciones. Tal vez descubrirás que tu pareja o algún familiar ha estado gastando demasiado. Bienestar: No te dejes estar porque al menor descuido puedes perder algo que tú consideras muy valioso. Ten especial cuidado con contrincantes ambiciosos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Podrían darse retrasos en reuniones virtuales tanto de trabajo como familiares y cambios inesperados. Las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Amor: En este período no te faltarán las conquistas, pero buscarás algo más serio en tu vida. Ya no quieres relaciones superfluas. Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio, también para realizar una buena inversión que dará sus frutos. Bienestar: Si reprimes el enojo será peor, terminarás enfureciéndote contigo mismo. Las emociones solo nos expresan un conflicto interno, no les temas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te otorgan buenas ideas en el ámbito de los negocios y te invitan a que cambies de estrategia. Escucha a tus familiares. Amor: Es un buen día para hacer planteos a largo plazo. Has construido una base sólida y puede aguantar el proyecto que decidas. Riqueza: Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos porque pueden jugarte una mala pasada. Bienestar: Te resentirás de un dolor de espalda por un esfuerzo de deporte incontrolado. Evita tomar frío en horas de noche y procura dormir apropiadamente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy podrías ser víctima de engaños y mentiras. Además, es posible que carezcas de objetividad para identificarlos. Amor: No dejes que el trabajo ocupe todo tu tiempo, o podrías dejar escapar un amor cargado de pasión y de momentos inolvidables. Riqueza: Cualquier compra que hagas ahora tendrá posibilidades de ser una inversión acertada. Aprovecha el momento. Bienestar: Tómate tu tiempo para realizar algún ejercicio físico aún dentro de tu casa. Te ayudará aliviar el estrés.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberías deshacerte de algunos ideales que ya no te sirven para nada. Nunca es tarde para mejorar aspectos de tu personalidad. Amor: Si te sientes querido, tienes que ser más voluntarioso y demostrar que también eres capaz de colaborar con la relación. Riqueza: Los asuntos económicos mejorarán y tendrás cierto éxito laboral. No dudes ante la oportunidad de empezar algo nuevo. Bienestar: Deberás ser más prudente a la hora de dar tu punto de vista. Quizás tienes cosas importantes que expresar, pero se mueren bajo tus gritos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Superarás con facilidad las demoras burocráticas. Posibilidades de viajes o planes para realizarlos en un futuro no muy lejano. Amor: Aparecerán nuevas e interesantes relaciones que te motivarán a concretar tus ideales. No te comprometerás con nadie. Riqueza: Elogios por tu trabajo profesional. Buena repercusión de los cambios introducidos en la administración de la empresa para la que trabajas. Bienestar: Busca situaciones que te hagan sentir bien. No lleves las situaciones a extremos en cada paso que des o llegarás a un límite de hartazgo contigo mismo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Equilibrio. Por el momento no tendrás batalla alguna que librar en ninguno de tus ámbitos. Tómate tiempo para brindar a tus seres queridos. Amor: Si buscas el amor envía las señales adecuadas para iniciar un romance. No descartes una invitación creativa para una charla. Riqueza: Nada relevante en vista. Todo seguirá como estaba. Si sobrevienen cambios, serán positivos y llegarán de la mano de un socio. Bienestar: Tu calidad de vida está en relación directa con tu salud. Invierte tiempo en descansar correctamente y cuídate de los excesos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Buena jornada para hacer compras y decidir arreglos en el hogar. Evita confusiones y reúnete solo con gente muy cercana. Amor: La seducción les da un sabor especial a las reconciliaciones. Tu facilidad para complementar deseos hace que todo sea perfecto. Riqueza: Vive el día como un desafío a vencer. Tu convicción y capacidad de comunicación te permitirán crecer dentro de la empresa. Bienestar: Comprende la diferencia entre deseo y necesidad. Te ayudará a definir lo que es realmente importante y lo que es superficial.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Anímate hoy mismo a apostar a la pareja y a los negocios. Te irá de maravilla. Tienes una estrella para ti hoy. Amor: No intentes darle celos a tu pareja coqueteando con sus amigos, puedes llegar a tirarlo todo por la borda. Riqueza: Tu progreso material será lento pero seguro. No te aflijas demasiado, solo debes saber esperar el momento adecuado. Bienestar: Tu cuerpo está en forma. Tu alimentación ha de ser buena y tu ejercicio está basado en la vida diaria. No te excedas con los picantes.