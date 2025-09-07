Horóscopo de hoy domingo 7 de septiembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Puedes alcanzar fama y notoriedad a través de tu gran coraje en la ejecución de un acto de heroísmo. Disfruta el momento. Amor: Tu vida amorosa está en baja, pero la social será más activa. La comunicación será vital para salvar esta pareja. Riqueza: No te preocupes, porque de cualquier manera todo depende de las decisiones que tú tomes. No estés tan pendiente de los otros. Bienestar: Disminuye tu energía física. Deberás descansar lo suficiente y también tener cuidado con intoxicaciones o falsos diagnósticos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, que te permitirá satisfacer un deseo o antojo. Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte. Riqueza: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bienestar: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Ciertos asuntos hogareños están demostrando que son difíciles de resolver. Sin embargo, buscarás sin descanso una solución. Amor: Tienes a alguien encantado contigo y puedes obtener exactamente lo que desees, cuando lo desees. Aprovecha el momento. Riqueza: Si impera la prudencia en todos los órdenes, podrás evitar accidentes y descalabros dentro de tu vida comercial. Bienestar: No remes contra la corriente, eso te demandará mucho esfuerzo y energía. La mayoría debe ser tenida en cuenta, porque contarás con muchos aliados.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tiempos de discusiones inútiles con familiares, deberás cargar con problemas que no son tuyos y que no tienen solución inmediata. Amor: No confundas amor con amistad. Vístete con tus mejores galas y lánzate a la conquista. Relaciónate con personas desconocidas. Riqueza: Es tu día. Sírvete de tu vitalidad para alcanzar los proyectos que guardas desde hace tiempo, verás cómo no te arrepentirás. Bienestar: Puede haber dolor de cabeza o columna que pueden ser productos de la tensión y del estrés laboral. También propensión a inflamaciones intestinales.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Un amigo te dará información importante, debes ponerle mucha atención específicamente a los detalles de esa conversación. Amor: Volverá a aparecer un viejo amor que te propondrá un encuentro. Intenta no dejarte vencer por la ansiedad y actúa pensando bien. Riqueza: Aumento importante de la actividad comercial. Comienzo exitoso de nuevos proyectos laborales que estaban trabados. Bienestar: Plantéate una rutina de ejercicios que puedas hacer en casa, actividades físicas vinculadas con lo artístico como danzas y expresión corporal.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar. Amor: En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación atrevida y apasionada. Encuentran sentido común y seguridad. Riqueza: Deberás recurrir hasta la última gota de esfuerzo que puedas obtener de ti para cumplir con tus responsabilidades de hoy. Bienestar: Los inconvenientes que se presentan te llevan a bajar los brazos. Tu fuerza y temperamento te guiarán hacia la salida más correcta.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Descubrirás que tienes un gran ímpetu para actuar, pero por alguna razón no sabes cómo proceder. Pospone tus cosas por unos días. Amor: Concentras la atención de los demás. No te comprometas en una relación sin futuro porque lo único que harás es perder tiempo. Riqueza: Es posible que tus conocimientos y habilidades técnicas no estén a la altura de las circunstancias. Actualízate. Bienestar: Dale suma importancia a tus necesidades, ordena tus prioridades y trata de favorecer las condiciones para lograr realizar todo lo que necesitas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Posible anuncio de embarazo que te dejará en un plano de indecisiones, y no sabrás qué es lo mejor para ti. Relájate. Amor: Si tratas de provocar a otros miembros de la familia pisarás un terreno peligroso. Déjalos tranquilos y acéptalos como son. Riqueza: Los esfuerzos realizados para elevar tu posición están dando sus frutos, y es probable que te propongan para un cargo. Bienestar: Problemas en la columna. Trata de no hacer ejercicios para que esto no empeore. Si estás indeciso lo mejor será consultar con un especialista.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando. Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida. Riqueza: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito solo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás. Bienestar: En tu familia las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Dispuesto a pasar un día excelente aunque de a ratos te sientas agobiado por el trabajo y las responsabilidades. Amor: Interferencias de terceros que molestan. No dejes que extraños a la pareja se metan y opinen de la relación. Cuídate. Riqueza: Cuida tu dinero porque últimamente has gastado mucho, tienes que organizarte para que te alcance para cubrir tus gastos fijos. Bienestar: Todo seguirá su curso de manera sencilla, sin altibajos. En el día de hoy te sientes especialmente preparado. Satisface tu curiosidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio. Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz. Riqueza: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse. Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.