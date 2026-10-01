Horóscopo de hoy jueves 1 de octubre: qué dicen los astros en el inicio de un nuevo mes para cada signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 1 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Será un día en el que tendrás que hacer frente a tus problemas, no puedes huir más de ellos porque de ese modo no aprendes nada.
Amor: Tendrás que tomar precauciones y aclarar unos problemas que has tenido con tu pareja, para evitar las consecuencias.
Riqueza: Debes poner atención en el trabajo, así evitarás cometer errores. Las negociaciones y nuevos proyectos podrían ser favorables.
Bienestar: Si quieres que te tomen en cuenta en el futuro, participa más. Habla, no te guardes todo para ti, demuestra que eres capaz.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy será un día tranquilo y posiblemente con alguna que otra sorpresa, pero puede ser que no sea de las mejores.
Amor: A tus sentimientos les falta algo de profundidad, pues eres muy inconstante afectivamente. Se verá reflejado en tu personalidad.
Riqueza: Se valorizará tu trabajo más de lo que te puedes imaginar, y por eso te verás recompensado en distintas formas.
Bienestar: Será un bueno hacer un chequeo médico para no tener que estar adivinando lo que tienes. Trata de comer sano y realizar ejercicios.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Es un período en el que experimentarás malos entendidos a la hora de expresarte. Mide tus palabras y evita comentarios desatinados.
Amor: El drama emocional formará parte de esta relación, ya que puede ser que haya problemas de autoridad.
Riqueza: Quizás haya una inclinación excesiva hacia el placer y la vida fácil, podría provocarte problemas en tu ámbito laboral.
Bienestar: Gozarás de un óptimo estado de salud con el mayor de los ánimos, de todas maneras debes cuidarte para no tener problemas musculares.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Se abren nuevos caminos y posibilidades, aparecerán en escena nuevos horizontes que hasta ahora no imaginabas posibles.
Amor: Evita las controversias en la pareja, ya que éstas no llevan a nada y desgastan la relación que has conseguido.
Riqueza: En este tiempo tu suerte está cambiando, aprovéchate de ello que te traerá grandes beneficios.
Bienestar: Empieza a cuidar tu salud en este momento, es posible la aparición de algún tipo de malestar estomacal debido a tu falta de criterio alimenticio.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Te espera un día bastante difícil en el que tal vez sientas demasiada ansiedad. Podrías tener problemas materiales.
Amor: Tus relaciones amorosas comienzan a establecerse, aprovecha para emprender actividades nuevas que sirvan para renovarte.
Riqueza: Es bueno apreciar lo que uno tiene, en tu caso le has dado demasiada importancia y la gente se alejará por tu superficialidad.
Bienestar: En lugar de imponerte por la fuerza, prueba con la lógica y la amabilidad. Notarás cambios y resultados positivos en el corto plazo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados. Te serán muy útiles para no agobiarte luego con muchas cosas.
Amor: La indefinición propia o la de tu pareja te causará cierto conflicto, aunque harás muy bien en no apurar los tiempos.
Riqueza: Busca la ocasión adecuada y haz el planteamiento con las soluciones adecuadas. Si aprovechas la ocasión ganarás puntos.
Bienestar: Si hablas desde la sinceridad, mejorarán mucho tus relaciones sentimentales y se creará un clima de mayor confianza con tu pareja.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Una reunión virtual te pone en contacto con extranjeros y te da la oportunidad de brillar. La apariencia personal es importante aun en una videollamada.
Amor: Mejora el diálogo con tu pareja si se proponen llegar a acuerdos. Oportunidades románticas aparecerán cuando menos las esperes.
Riqueza: Los primeros bosquejos te muestran una idea que comienzas a disfrutar por el vértigo que te proporciona lo nuevo.
Bienestar: Cuando conozcas la realidad, no trates de evadirla y esperar que todo se solucione solo. Afronta tus problemas y verás que todo es más fácil.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Es un buen momento para comenzar a realizar aquello que vienes postergando. Ten en cuenta que te llevará tiempo terminarlo.
Amor: Las relaciones afectivas se hacen más románticas, con días de vino y rosas que desembocarán en compromisos duraderos.
Riqueza: Alguien tratará de aprovecharse de tu desconocimiento sobre ciertos temas que aún no dominas, e intentará ponerte en ridículo.
Bienestar: Hay cosas que tienes que decir y ya es hora de que lo hagas, porque te están royendo el alma. Intenta comunicarte con la gente que te quiere.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Si quieres progresar en tu carrera, hoy no es día para ultimátums. Ten paciencia y asegúrate llegar al nivel que deseas y mereces.
Amor: Tu vida afectiva te resulta triste en este momento, puede que se trate de una decepción amorosa. No desesperes, ya pasará.
Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás desperdiciando otros recursos tecnológicos o intelectuales que darían mejores resultados.
Bienestar: Si miras hacia atrás verás que siempre hiciste frente a las dificultades y lograste superarlas. Esta vez harás lo mismo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tendrás varias alternativas y deberás decidir cuál es la que más te conviene. Si es posible, demora la toma de decisiones.
Amor: Disfruta al compartir momentos felices, tranquilos y en la intimidad con tu pareja. Aumento considerable de tu autoestima.
Riqueza: Si te encuentras buscando trabajo, es conveniente que te muevas sin pausa. Tendrás oportunidades pero deberás buscarlas.
Bienestar: No dejes que tu elevada estima te prive de conocer a esa persona especial que puede hacer que tu vida dé un giro inesperado.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Gozarás de un ánimo excelente y disfrutarás al compartir tu tiempo con tus seres queridos. Posibilidad de un viaje junto a ellos luego de la pandemia.
Amor: El terreno amoroso seguirá siendo favorable y la vida íntima será una hermosa combinación de pasión, ternura y comprensión.
Riqueza: Estás listo para asumir tu poder y correr tras lo que deseas. La confianza en ti mismo resulta consistente en los negocios.
Bienestar: Expresa tus emociones creativamente. Da a conocer tus sentimientos, escribe una carta o llama a alguien para decirle cuánto te importa.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Con tus consejos y apoyo ayudarás a varios miembros de tu familia a superar sus problemas y tener éxito en sus finanzas.
Amor: Te sentirás poco valorado en tu entorno lo que te causará tristeza. No te dejes abatir por ese sentimiento incorrecto.
Riqueza: Es recomendable prestar especial atención al tema de las finanzas, ya que podrás incurrir en gastos que no son necesarios.
Bienestar: Los amigos y las charlas para distenderte son la mejor combinación para que dejes de lado las difíciles situaciones con las que convives.
Comentarios