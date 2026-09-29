Luna Nueva de octubre 2026: a qué hora será en Argentina y qué ritual hacer para renovar la energía.

Octubre tendrá una Luna Nueva que marcará el comienzo de un nuevo ciclo lunar. Será el sábado 10 y, desde la astrología, ocurrirá bajo la energía de Libra. Cuál es su significado y qué ritual sencillo se puede hacer para renovar intenciones.

La Luna Nueva de octubre de 2026 será uno de los acontecimientos del calendario lunar del próximo mes. Esta fase ocurrirá el sábado 10 de octubre y alcanzará su momento exacto alrededor de las 12:50 en Argentina.

Astronómicamente, la Luna Nueva se produce cuando el Sol y la Luna se encuentran aproximadamente en la misma dirección vistos desde la Tierra, por lo que la cara iluminada del satélite queda orientada principalmente hacia el Sol y prácticamente no podemos observarla desde nuestro planeta.

De acuerdo con el calendario lunar, después llegará el Cuarto Creciente el 18 de octubre, mientras que la Luna Llena será el 26 de octubre.

Luna Nueva de octubre 2026: qué significa en la astrología

Desde una perspectiva astrológica, esta Luna Nueva ocurrirá en Libra, signo tradicionalmente asociado con los vínculos, el equilibrio, los acuerdos, la armonía y la búsqueda de reciprocidad.

Por ese motivo, quienes siguen la astrología consideran esta lunación como una oportunidad simbólica para revisar relaciones y preguntarse qué vínculos necesitan un nuevo comienzo.

También puede utilizarse como momento para establecer intenciones relacionadas con el amor, las sociedades, las conversaciones pendientes y el equilibrio entre las propias necesidades y las de los demás.

La Luna Nueva suele asociarse, dentro de estas creencias, con comienzos e intenciones, a diferencia de la Luna Llena, que tradicionalmente se vincula con culminaciones y cierres.

Ritual para la Luna Nueva del 10 de octubre

Uno de los rituales más sencillos para aprovechar simbólicamente esta Luna Nueva requiere solamente papel, lápiz y una vela blanca.

Primero, buscar un lugar tranquilo de la casa y ordenarlo. Luego, encender la vela y escribir en un papel tres intenciones para el nuevo ciclo.

Al estar la Luna Nueva en Libra, pueden estar relacionadas con preguntas como: ¿qué relación quiero mejorar?, ¿qué situación necesita recuperar el equilibrio? o ¿qué vínculo quiero construir de una manera diferente?

Después, doblar el papel y guardarlo en un lugar personal hasta la próxima Luna Llena del 26 de octubre, momento en el que se pueden revisar las intenciones y observar qué cambió.

La vela debe colocarse siempre sobre una superficie estable, lejos de elementos inflamables y nunca dejarse encendida sin supervisión.

Qué hacer durante una Luna Nueva

Además de los rituales, quienes siguen las tradiciones astrológicas suelen aprovechar esta fase para ordenar la casa, escribir objetivos, comenzar hábitos o desprenderse de aquello que dificulta avanzar.

La clave no estaría en pedir grandes transformaciones inmediatas, sino en elegir una o dos intenciones concretas y acompañarlas con acciones reales durante las semanas siguientes.

Es importante tener en cuenta que la astrología no cuenta con evidencia científica que demuestre que las fases lunares determinen acontecimientos personales. Sin embargo, sus rituales pueden utilizarse como una práctica simbólica para establecer objetivos y marcar el comienzo de una nueva etapa.