Octubre 2026 será un mes de cambios para 3 signos: qué deberían dejar atrás

Octubre llega con movimientos astrológicos que invitan a revisar vínculos, decisiones y proyectos antes de entrar en la recta final de 2026. Para tres signos del zodíaco, el mes podría marcar un punto de inflexión y la necesidad de soltar aquello que ya cumplió su ciclo.

El comienzo de octubre de 2026 abre una etapa especialmente interesante desde la mirada astrológica. Con el Sol transitando Libra, el foco inicial estará puesto en los vínculos, los acuerdos y el equilibrio entre lo que cada persona desea y aquello que está dispuesta a negociar.

A esto se suma Mercurio en Escorpio, una posición asociada con conversaciones profundas, información que sale a la luz y una mayor necesidad de encontrar respuestas. Más adelante, el ingreso del Sol en Escorpio intensificará todavía más esa búsqueda de transformación.

Aunque todos los signos pueden sentir estos movimientos, Tauro, Libra y Escorpio aparecen especialmente movilizados durante octubre. Para ellos, el desafío estará en reconocer qué necesitan dejar atrás antes de comenzar 2027.

Tauro: dejar atrás el miedo a cambiar lo conocido

Para Tauro, octubre puede convertirse en un mes de revisión profunda. Su tendencia natural a buscar estabilidad podría enfrentarse con situaciones que reclaman movimiento.

La pregunta será sencilla, aunque no necesariamente fácil de responder: ¿seguís sosteniendo algo porque realmente lo querés o simplemente porque es conocido?

Puede tratarse de una relación, una dinámica laboral, una costumbre o incluso una forma de pensar que alguna vez funcionó, pero que actualmente comienza a sentirse demasiado limitada.

En el amor, octubre invita a dejar de sostener vínculos solamente por miedo a empezar nuevamente. En el trabajo, puede aparecer la necesidad de modificar rutinas o replantear objetivos.

Lo que Tauro debería dejar atrás: la resistencia a cambiar simplemente para conservar una falsa sensación de seguridad.

Libra: dejar de elegir siempre pensando en los demás

Libra comienza octubre con el Sol transitando su signo, por lo que atraviesa simbólicamente su temporada de renovación personal.

El mes puede traer claridad sobre aquellas situaciones en las que estuvo postergando sus propios deseos para evitar conflictos o mantener contentos a los demás.

Una conversación pendiente podría convertirse en el punto de partida para establecer nuevos límites.

En los vínculos, será importante entender que buscar equilibrio no significa aceptar todo. Y en materia laboral, octubre puede empujar a Libra a preguntarse qué quiere realmente para la última parte del año.

Lo que Libra debería dejar atrás: la necesidad de aprobación y el hábito de decir que sí cuando en realidad quiere decir que no.

Escorpio: dejar atrás una historia que todavía ocupa demasiado espacio

Para Escorpio, octubre prepara el terreno para uno de los momentos más importantes de su calendario astrológico: la llegada de su temporada.

Además, Mercurio transitando el signo potencia simbólicamente las conversaciones, las revelaciones y la necesidad de llegar al fondo de determinadas situaciones.

Algo que parecía cerrado podría reaparecer, aunque no necesariamente para volver a empezar. En algunos casos, puede hacerlo para encontrar finalmente un cierre.

Esto puede sentirse especialmente en relaciones sentimentales, amistades o conflictos familiares que todavía generan emociones intensas.

El desafío estará en diferenciar entre recordar una historia y seguir viviendo emocionalmente dentro de ella.

Lo que Escorpio debería dejar atrás: resentimientos, asuntos inconclusos y vínculos que ya terminaron pero siguen condicionando sus decisiones.

Octubre 2026: un mes para soltar antes de comenzar una nueva etapa

Tauro deberá animarse al cambio; Libra, priorizar sus propios deseos; y Escorpio, cerrar definitivamente una historia.

En los tres casos existe un punto en común: octubre invita a hacer espacio.

Desde una perspectiva astrológica, soltar no necesariamente implica terminar una relación o abandonar un proyecto. También puede significar cambiar una actitud, modificar una expectativa o dejar de repetir una dinámica que ya no funciona.

Con apenas tres meses por delante antes de terminar 2026, octubre puede convertirse en el momento indicado para preguntarse qué vale la pena llevar hacia el próximo año y qué sería mejor dejar definitivamente en el camino.