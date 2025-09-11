Horóscopo de hoy jueves 11 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social. Amor: No permitas que la irritación perjudique tus relaciones, tanto en la familia como en la pareja. Ten un poco de paciencia. Riqueza: Después de la calma sentirás algo de presión en tu trabajo, pero sabes que siempre puedes sacar adelante lo que te propones. Bienestar: Pasas por mucha actividad intelectual, por lo cual te conviene tomarte algunas pausas y hacer algo de ejercicio aún dentro de tu hogar.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea otra actividad recreativa. Amor: No dejes tus sentimientos al descubierto llevando el corazón en la mano, atraerás una indeseada atención que te creará problemas. Riqueza: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros. Bienestar: Te favorecerá hacer actividades para cultivar tu interior. Prueba con yoga o con alguna lectura de autoayuda.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Oportunidad para cicatrizar de forma consciente heridas del pasado. Alrededor de la familia se creará tu seguridad emocional. Amor: Buena jornada para demostrarle a tu pareja y a los tuyos cuánto los quieres. Una agradable cena es una buena opción. Riqueza: Atención a la forma en que te comunicas con tus superiores, te sientes sensible y esto te puede llevar a cometer errores. Bienestar: Uno de los atributos más preciados que posees y que te ayudará, es el don de la palabra. Anímate a expresar todo lo que sientes sin temores.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te librarás de situaciones extrañas, el afecto de los seres queridos te ayudará. Noticias de un amigo que pasa por dificultades. Amor: Deberás demostrar que estás emocionalmente maduro y seguro de tus sentimientos. Si no eres sincero, te lo recriminarán. Riqueza: Es un buen día en tu trabajo, apoya nuevas y buenas ideas, y ten la mente muy abierta. Podría haber nuevas ofertas. Bienestar: No cedas tu poder a todas las personas porque tienes las armas para conquistar lo que quieras. Sé fiel a ti mismo y a tus valores.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hay grandes cambios a la vista en todos los aspectos. Sabes que tienes que tomarlos con calma para prepararte para más adelante. Amor: Sorprenderás a tu pareja o cónyuge por el grado de apasionamiento que pondrás en la intimidad. Buen momento. Riqueza: Pon las cartas en la mesa a esa persona que no se decide y causa inseguridad. No te guíes por las emociones confusas del otro. Bienestar: Te vendría muy bien un viaje para recargar tus energías y renovarte. Si no te desconectas un poco del trabajo y las presiones acabarás enfermándote.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Con serenidad irás sorteando los escollos de a uno. En lo amoroso no esperes un milagro, solo reencuentros a la vuelta de la esquina. Amor: Hoy estarás abierto a cualquier proposición que te hagan e incluso puede que tengas el día muy activo. Pueden surgir celos. Riqueza: Transitarás nuevos caminos que te ayudarán a aumentar tus ingresos monetarios para poder desarrollarte en el ámbito laboral. Bienestar: Evita caer en superficiales dudas generadas por comentarios triviales de terceras personas. Si la intención es molestarte, no les des el gusto.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir contra la corriente. No dejes que la frustración gane la batalla. Amor: Aprende a dialogar con tu pareja. La comunicación es la base de toda relación. El silencio solo te alejará más y más de ella. Riqueza: Despertarás con la sensación de que tu vida profesional no está llenando tus expectativas. No es tarde para cambiar. Bienestar: No dudes en buscar el confort y contención que solo tus seres queridos más cercanos pueden proporcionarte cuando estés pasando un mal momento.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas. Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos. Riqueza: Por tu marcado empuje, el trabajo te beneficiará y la consecuencia inmediata será una mejor situación económica. Bienestar: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu enfoque gentil y amable es el más adecuado para hoy. Cuidado, alguien puede pretender sacar ventaja de una situación. Amor: Cuando te halles en una situación comprometedora, alguien vendrá en tu ayuda. Asegúrate de guardar su número de teléfono. Riqueza: Reevalúa los proyectos emprendidos y los resultados conseguidos, seguro requerirán ajustes para obtener aún mejores resultados. Bienestar: Los pequeños detalles son los que causan la mayor impresión en la persona amada. No olvides sorprender a tu pareja con obsequios y atenciones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hay interesantes acuerdos de trabajo a punto de concretarse, pero está difícil la convivencia, porque la pareja pide más y más libertad. Amor: Acepta este bienestar amoroso y disfrútalo sin replanteos, déjate llevar. Regálale una frase amorosa a tu pareja. Riqueza: Tu vida profesional dará un importante giro a partir de nuevas propuestas laborales de personas influyentes. Bienestar: Corta con la dependencia, descubrirás que solo puedes lo que no creías poder y verás que pronto la ansiada recompensa llegará.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: El trabajo es una cosa y la familia otra, nada de mezclar, de lo contrario te verás envuelto en problemas de difícil solución. Amor: Si bien tu atractivo está funcionando de maravillas, hay un ser que te ama y está sufriendo profundamente. Ten cuidado. Riqueza: Más responsabilidades, estás logrando establecerte en una posición laboral más firme y recogiendo los frutos de lo sembrado. Bienestar: Estás en un muy buen momento para reforzar la relación con tu pareja o con tu familia. Deja de lado las obligaciones. Vuélcate a tu interior.