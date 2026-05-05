Tasas de plazos fijos en baja: qué banco de Argentina paga más en mayo de 2026
Las entidades bancarias argentinas volvieron a ajustar sus tasas nominales y como consecuencia, se actualizó el ranking de las que tienen mejores rendimientos. Mirá dónde te conviene ahorrar.
Los bancos de Argentina actualizaron una vez más sus tasas en plazos fijos. Ante esta situación el ranking vigente modificó el orden de cuáles son las entidades que ofrecen mejores rendimientos en el quinto mes de este 2026.
Cabe recordar que no solo la baja se registró en las tasas bancarias, sino también en la de billeteras virtuales por este motivo los ahorristas están evaluando dónde les conviene depositar sus pesos.
Plazos Fijos: el ranking de bancos tradicionales y otros
La tabla comparativa de tasas actualizada fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.
Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:
- Banco Macro: 19%
- Banco Hipotecario S.A: 19%
- ICBC: 18,8%
- Banco BBVA: 18,75%
- Banco de la Nación Argentina: 18,5%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Santander: 15%
Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así:
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 25,5%
- Banco VOII: 25%
- Reba Compañía Financiera S.A: 25%
- Banco Meridian: 24%
- Banco Masventas: 24%
- Bibank: 24%
- Banco CMF S.A: 23,25%
- Banco Bica S.A: 23%
- Banco del Sol S.A: 22%
- Banco Mariva: 21%
- Banco de Comercio S.A: 21%
- Banco Tierra del Fuego: 21%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco del Chubut S.A: 20,50%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco Julio S.A: 20%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco de Corrientes S.A: 19%
- Banco de Formosa S.A: 19%
- Banco Comafi S.A: 18%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 18%
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