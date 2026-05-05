Tasas de plazos fijos en baja: qué banco de Argentina paga más en mayo de 2026

Plazos fijos en foco: los tips para ahorrar mejor y el truco para calcular cuánto interés podés ganar

Los bancos de Argentina actualizaron una vez más sus tasas en plazos fijos. Ante esta situación el ranking vigente modificó el orden de cuáles son las entidades que ofrecen mejores rendimientos en el quinto mes de este 2026.

Cabe recordar que no solo la baja se registró en las tasas bancarias, sino también en la de billeteras virtuales por este motivo los ahorristas están evaluando dónde les conviene depositar sus pesos.

Plazos Fijos: el ranking de bancos tradicionales y otros

La tabla comparativa de tasas actualizada fue compartida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La misma se compone por los bancos que generan mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:

Banco Macro: 19% Banco Hipotecario S.A: 19% ICBC: 18,8% Banco BBVA: 18,75% Banco de la Nación Argentina: 18,5% Banco Galicia: 18,25% Banco Credicoop: 17,5% Banco Santander: 15%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así: