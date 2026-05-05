Estados Unidos confirmó que mantiene el cese al fuego con Irán y detalló las fuerzas desplegadas en el estrecho de Ormuz

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre las novedades de la guerra con Irán. Foto: AP.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que sigue vigente «el alto el fuego» con Irán a pesar de algunos ataques de la república islamica en el estrecho de Ormuz y del bloqueo norteamericano en los puertos del país asiático.

Además se brindaron detalles sobre el Proyecto Libertad.

Estados Unidos sostiene que Irán insiste en la bomba nuclear

Sobre el Proyecto Libertad, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa «independiente» y que posee una «naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal».

«El alto el fuego no ha concluido», advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba «cierta actividad» al inicio de estas operaciones, que tienen como única misión «proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní».

Además sostuvo que participaron en nuevos ataques este año junto con Israel porque los iraníes «seguían teniendo la voluntad de buscar una bomba nuclear».

La flota desplegada en el estrecho de Ormuz

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, declaró el martes a la prensa en el Pentágono que

los recientes actos de agresión de Irán están por debajo del umbral de «operaciones de combate importantes». Esto significa que, según la administración Trump, Teherán no ha violado el frágil alto el fuego .

«Desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques mercantes nueve veces y se ha apoderado de dos portacontenedores, además de atacar a las fuerzas estadounidenses más de diez veces; todo ello por debajo del umbral para reanudar operaciones de combate importantes en este momento», afirmó Caine.

Por su parte, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, brindó detalles de las fuerza que se encuentran en el estrecho de Ormuz. Afirmó que más de 100 aviones militares estadounidenses patrullan los cielos «las 24 horas del día» y que el martes se vivió un período de mayor tranquilidad en el pasaje marítimo.

Caine añadió que había 22.500 marineros a bordo de más de 1.550 embarcaciones en el Golfo Pérsico, que no podían transitar.

A continuación, elogió a las tropas de la 82.ª División Aerotransportada, quienes, según dijo, estaban utilizando «redes tácticas de última generación» para «sincronizar a la perfección» los esfuerzos en apoyo de la actividad militar.

Con AP y EFE