Neuquén: Villa El Chocón tendrá un Centro Deportivo Comunitario en 2027

El gobierno provincial sacó a licitación pública el proyecto ejecutivo para la construcción de un Centro Deportivo Comunitario en El Chocón, una obra que tendrá un plazo de ejecución de 365 a partir de que se firme el contrato con la empresa ganadora.

El anuncio se conoció, el viernes con el llamado a licitación pública para la construcción de la obra de infraestructura para el desarrollo deportivo comunitario en Villa El Chocón. El presupuesto oficial alcanzó a los 4.635.053.073 pesos y a partir de la firma del contrato, tendrá un plazo de ejecución de 365 días.

Los oferentes podrán presentar sus carpetas técnicas el lunes 27 de julio, a las 10. A partir de las 12, en la secretaría Obras Públicas del ministerio de Infraestructura (Rioja 229, piso 10) se llevará a cabo a partir del mediodía, la apertura de sobres.

El proyecto prevé la construcción de sede deportiva cubierta con una superficie total de 1.283,2 metros cuadrados, que tendrá un amplio salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, administración, sanitarios y espacios semicubiertos similar a otros ocho edificios deportivos y comunitarios que están en ejecución en otras localidades de Neuquén. En la planta alta, se ideó la sala de máquinas.

El nuevo CDC se emplazará sobre calle Pedro Salvatori, en un área en proceso de consolidación urbana de El Chocón. Según se informó oficialmente, el proyecto fue diseñado considerando las condiciones climáticas de la zona, especialmente los fuertes vientos, la orientación del asoleamiento y la topografía del terreno.

En el exterior se ejecutarán playones para actividades deportivas y recreativas, gradas, sectores de juegos, rampas y escaleras, estacionamientos, espacios semicubiertos, veredas perimetrales, equipamiento urbano, iluminación, parquización y un portal de acceso. El proyecto arquitectónico fue ideado como un espacio integral para la práctica deportiva y la realización de actividades culturales y comunitarias.

El gobierno previó la compra de equipamiento para la práctica de distintas disciplinas en el CDC, entre ellas básquet, vóley y hándbol, lo que complementará la oferta deportiva disponible en la comunidad.

Cuáles son los otros centros comunitarios en obra

El proyecto que se licitó para El Chocón es similar a los CDC que están en ejecución, con diferentes niveles de avance de obra, en Andacollo, Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.