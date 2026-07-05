Río Negro habilitó el trámite para evitar el corte de luz, gas y agua por falta de pago

Los usuarios en situación de vulnerabilidad pueden tramitar evitar el corte de servicios básicos en Río Negro por falta de pago. Archivo

Con la sanción de la ley provincial que evita el corte de servicios básicos por falta de pago, el Gobierno habilitó el trámite para acceder al beneficio.

Defensa del Consumidor informó cómo hacer el trámite para evitar el corte de luz, gas y agua por falta de pago.

La norma suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 el corte o la interrupción de los servicios de luz, gas y agua por falta de pago.

Para acceder al beneficio se debe realizar la solicitud directamente ante cada empresa prestataria presentando una Declaración Jurada junto con la documentación establecida por la normativa.

A quiénes alcanza el beneficio

El beneficio alcanza a quienes usen el inmueble como vivienda única familiar, se encuentren en situación de vulnerabilidad social por cuestiones económicas, que demuestren fehacientemente la incapacidad de pago de los servicios; jubilados, pensionados y grupos familiares cuyos ingresos se encuentren por debajo de la canasta básica familiar; jubilados, pensionados y grupos familiares que tengan a cargo a personas con discapacidad.

La situación de vulnerabilidad social se puede acreditar por cualquier actuación que expida un organismo competente público comunal, municipal, provincial o nacional que evidencie dicha condición.

Defensa del Consumidor habilitó en su sitio web, defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar el acceso para realizar reclamos por incumplimiento, como así también en las OMIC u oficinas presenciales de defensa del consumidor. Próximamente las empresas prestadoras de los servicios deberán informar dónde los usuarios pueden acceder a la Declaración Jurada, recibir atención y el asesoramiento correspondiente.

la ley expresa que junto a la solicitud del beneficio el usuario debe suscribir un plan de pagos cuya cuota mensual en ningún caso puede superar el veinte por ciento (20%) de la factura de mayor costo por consumo del usuario.

La Provincia recordó que esta medida unifica y actualiza el sistema de protección que ya funciona desde el año 2009. Con este cambio, la cobertura se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye de manera integral la luz, el gas natural y el agua potable.