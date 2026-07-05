Ola polar: ahora llegan las lluvias y los fuertes vientos en la Patagonia

Luego de la frío polar que desde hace días viene azotando a toda la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelanto que el tiempo comenzará a mostrar señales de cambio en parte del territorio y si bien las heladas continuarán, las temperaturas comenzarán a ubicarse en valores más habituales para julio. Pero en la Patagonia habrá que esperar un poco más y no perder de vista que el invierno está en su apogeo.

Mientras en el centro y norte del país seguirán las condiciones serán mayormente estables, «en esta región se espera una mayor actividad meteorológica», se informa en el úlitmo reporte del SMN. «Un frente frío avanzará sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan lluvias persistentes y nevadas en la cordillera». El SMN mantiene alertas por precipitaciones que podrían superar los 15 milímetros.

Además, el sistema estará acompañado por vientos muy intensos, con ráfagas cercanas a los 90 km/h tanto en el extremo sur del país como en las Islas Malvinas. Entre el lunes y el martes las precipitaciones comenzarán a extenderse hacia la cordillera de Chubut, para luego alcanzar sectores de Río Negro y Neuquén.

Entre martes y miércoles, la inestabilidad también llegará a la meseta patagónica, donde podrían registrarse lluvias y nevadas incluso en zonas bajas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Para la Confluencia, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, prevé temperaturas mínimas de 5 grados bajo cero y las máximas oscilarán entre los 12 y los 15 grados. El viento se mantendrá moderado y el cielo despejado. Recién el martes, se avisaran lluvias y chaparrones.

Hasta cuándo hay que bancar el frío intenso

Según los reportes oficiales, el resto del país continuará con un marcado déficit de precipitaciones. «Los principales modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan lluvias significativas al menos hasta mediados de la semana en la mayor parte del territorio argentino».

«La combinación de altas presiones, escasa nubosidad y viento del norte permitirá que las temperaturas se recuperen lentamente, poniendo fin de manera progresiva al episodio más intenso de frío del invierno, aunque las condiciones seguirán siendo típicas de la estación», se agrega.

Para las provincias de Neuquén y Río Negro, la AIC y el SMN informan que este alivio será breve, ya que un nuevo pulso de aire polar volverá a enfriar la región con fuerza al promediar la semana.