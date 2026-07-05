Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este martes 7: cuál se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio. El organismo pronosticó lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta naranja por lluvias, anticipan precipitaciones «fuertes y persistentes» con valores de acumulación entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», indicaron.

Por otra parte, la alerta amarilla por nieve implica posibles «nevadas de variada intensidad», con valores de acumulación estimados entre 10 y 20 centímetros. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», aclararon

Por último, emitieron alerta amarilla por viento que provendrá desde el sector oeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este martes 7 de julio.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

Con respecto a la lluvia, en Río Negro estarán bajo alerta amarilla durante horas de la tarde y luego se elevará a «naranja» durante la noche en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la tarde y luego escalará a «naranja» durante la noche las siguientes zonas:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, estará bajo alerta naranja por lluvia tanto en la tarde como en la noche de este martes:

Los Lagos.

Alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta amarilla por nieve durante horas de la madrugada y la mañana de este martes son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por el lado de Neuquén, la zona bajo alerta por nieve desde la madrugada hasta pasando el mediodía es:

Los Lagos.

A su vez, las partes bajo alerta amarilla por nieve sólo durante la mañana son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: los detalles

En Río Negro, las localidades bajo alerta por viento en horas de la mañana son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Después, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que culmine la tarde de este martes:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En Neuquén, estarán bajo alerta por viento sólo en horas de la mañana del martes:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Las zonas bajo alerta sólo en horas de la tarde son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



A su vez, las que estarán bajo alerta por viento en horas de la mañana y después durante la noche:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que termine la noche de este martes 7: