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Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este martes 7: cuál se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas por lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana en el norte de la Patagonia.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio. El organismo pronosticó lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta naranja por lluvias, anticipan precipitaciones «fuertes y persistentes» con valores de acumulación entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», indicaron.

Por otra parte, la alerta amarilla por nieve implica posibles «nevadas de variada intensidad», con valores de acumulación estimados entre 10 y 20 centímetros. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», aclararon

Por último, emitieron alerta amarilla por viento que provendrá desde el sector oeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este martes 7 de julio.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

Con respecto a la lluvia, en Río Negro estarán bajo alerta amarilla durante horas de la tarde y luego se elevará a «naranja» durante la noche en:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Del lado neuquino, estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la tarde y luego escalará a «naranja» durante la noche las siguientes zonas:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Por último, estará bajo alerta naranja por lluvia tanto en la tarde como en la noche de este martes:

  • Los Lagos.

Alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta amarilla por nieve durante horas de la madrugada y la mañana de este martes son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Por el lado de Neuquén, la zona bajo alerta por nieve desde la madrugada hasta pasando el mediodía es:

  • Los Lagos.

A su vez, las partes bajo alerta amarilla por nieve sólo durante la mañana son:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: los detalles

En Río Negro, las localidades bajo alerta por viento en horas de la mañana son:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.

Después, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que culmine la tarde de este martes:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

En Neuquén, estarán bajo alerta por viento sólo en horas de la mañana del martes:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.

Las zonas bajo alerta sólo en horas de la tarde son:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Cordillera y Sur de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

A su vez, las que estarán bajo alerta por viento en horas de la mañana y después durante la noche:

  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

Por último, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que termine la noche de este martes 7:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.


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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio. El organismo pronosticó lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

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