Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este martes 7: cuál se eleva a «naranja»
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas por lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana en el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio. El organismo pronosticó lluvia, nieve y viento para el segundo día de la semana. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Con respecto a la alerta naranja por lluvias, anticipan precipitaciones «fuertes y persistentes» con valores de acumulación entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», indicaron.
Por otra parte, la alerta amarilla por nieve implica posibles «nevadas de variada intensidad», con valores de acumulación estimados entre 10 y 20 centímetros. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», aclararon
Por último, emitieron alerta amarilla por viento que provendrá desde el sector oeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».
Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: los peores horarios
Con respecto a la lluvia, en Río Negro estarán bajo alerta amarilla durante horas de la tarde y luego se elevará a «naranja» durante la noche en:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Del lado neuquino, estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la tarde y luego escalará a «naranja» durante la noche las siguientes zonas:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Por último, estará bajo alerta naranja por lluvia tanto en la tarde como en la noche de este martes:
- Los Lagos.
Alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas
Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta amarilla por nieve durante horas de la madrugada y la mañana de este martes son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Por el lado de Neuquén, la zona bajo alerta por nieve desde la madrugada hasta pasando el mediodía es:
- Los Lagos.
A su vez, las partes bajo alerta amarilla por nieve sólo durante la mañana son:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: los detalles
En Río Negro, las localidades bajo alerta por viento en horas de la mañana son:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
Después, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que culmine la tarde de este martes:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
En Neuquén, estarán bajo alerta por viento sólo en horas de la mañana del martes:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Las zonas bajo alerta sólo en horas de la tarde son:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Cordillera y Sur de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
A su vez, las que estarán bajo alerta por viento en horas de la mañana y después durante la noche:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Por último, estarán bajo alerta desde que inicie la mañana hasta que termine la noche de este martes 7:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
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