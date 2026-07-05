Quién era la joven de 21 años que murió en el choque fatal sobre Ruta 22 en Plottier: «Me duele el alma»

Un trágico incidente vial ocurrió en Plottier este domingo 5 de julio. Un grupo de personas a bordo de un auto protagonizaron un choque brutal sobre la Ruta 22. Por el siniestro, dos mujeres quedaron gravemente heridas, mientras que las autoridades reportaron una víctima fatal. Conmoción por una joven de 21 años que murió.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el coordinador operativo de la Dirección de Tránsito de Neuquén, el comisario Pablo Encina, informó que el hecho se registró cerca de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 1.223 de la ruta nacional, a pocos metros del acceso a La Herradura.

Allí, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, la conductora de un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido Plottier-Neuquén perdió el control del vehículo e impactó de frente contra un árbol.

Tras la colisión, el vehículo continuó su marcha y chocó de lleno contra un poste de alumbrado público en su costado izquierdo. El vehículo terminó ubicado sobre una calle de ripio a la vera de la ruta, orientado en sentido contrario en el que venía.

En el lugar intervino personal de Salud, que confirmó la muerte de la mujer que iba en el asiento del acompañante.

Mientras tanto, tanto la conductora como la otra acompañante fueron trasladadas a diferentes centros médicos de Neuquén capital y Plottier. Si bien hasta horas de la tarde no había un parte oficial de su estado de salud, desde la Policía aclararon que se mantienen hospitalizadas tras haber sufrido politraumatismos de diversa consideración.

El caso quedó bajo la directiva de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso la intervención de personal de Accidentología Vial para que realice diligencias de rigor para determinar la mecánica del suceso. Además, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad.

Conmoción por la joven que murió en el choque sobre Ruta 22 en Plottier

Según pudo averiguar este medio a través de las repercusiones en redes sociales, la víctima fatal del choque fue identificada como Mariana Escudero, una joven de 21 años oriunda de Neuquén capital.

Foto: Facebook.

«Hoy me dejó físicamente mi socia, mi amiga, MI HERMANA, una hija para mi. Siempre vas a brillar porque siempre fuistes luz. Esa inocencia, ese carácter, esa esencia única que te caracterizaba. Hoy me duele el alma, estoy destruida sin entender. Siempre vas a estar conmigo, hija de mi corazón», lamentó una de sus familiares en Facebook, cuyo posteo ocasionó una ola de mensajes de despedida hacia la joven que murió.