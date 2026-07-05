Con doblete de Haaland, Noruega dio el golpe y eliminó a Brasil en octavos de final

(AP) Descomunal actuación de Haaland, para el triunfo noruego y el pasaje a cuartos de final.

Con un Erling Haaland intratable, Noruega le ganó a Brasil por 2 a 0 en el MetLife de Nueva Jersey y sacó pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El Androide fue determinante marcando dos tantos y siendo una de las figuras del encuentro, al igual que el arquero Nyland, defiendo los tres palos y conteniendo un penal a los brasileños en el lapso inicial.

Por el lado de Brasil, Neymar Jr., que ingresó en el complemento, se dio el gusto de marcar de penal en tiempo adicional, pero solo para la estadística. Flojo desempeño colectivo del pentacampeón del mundo dirigido por Carlo Ancelotti.

LA SONRISA DEL ANDROIDE



La felicidad de Haaland tras eliminar a Brasil del #MundialEnDSPORTS#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NiMeK8jnQW — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Ahora, los Vikingos se medirán en los cuartos de final con el ganador del choque que protagonizarán luego México e Inglaterra, a disputarse desde las 21 de nuestro país en el Estadio Azteca.

Apenas transcurridos tres minutos de partido, el conjunto europeo había pasado al frente, pero el tanto de Berg fue anulado por posición adelantada de Sorlot, previo a la habilitación.

Luego, a los 12 minutos, llegó la gran chance para Brasil. Una clara infracción de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha se transformó en penal para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Pero el arquero Nyland, una de las figuras del primer tiempo, le atajó el penal a Guimaraes, adivinando al palo izquierdo, y así el marcador continúa en cero para ambos bandos.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

El golero volvió a hacerse enorme a los 40′, conteniendo fuerte remate de Vinicus mano a mano. Pero del otro lado, gran reaccion también del arquero brasileño Alisson, a los 48′, achicando y conteniendo en dos tiempos un zurdazo de Odergaard.

Ya en el complemento, a los 18′ minutos, Vinicus aprovechó una mala salida de los Vikingos y dejó solo, mano a mano, a Endrik, pero el delantero estuvo impreciso en la definición ante la salida de Nyland.

Los noruegos respondieron. A los 21′, gran centro de cachetada de Ajer y Haaland, que llegó solo sobre el segundo palo, a nada estuvo de puntear y marcar el primero del partido.

Otra de los Vikingos, casi a los 30′ del complemento y con Neymar en cancha: gran triangulación entre Odegaard y Halaand, encontrando abierto a Schjelderup, pero su remate encontró a Alisson muy bien parado.

Y de tanto buscar, Noruega logró destrabar el partido. A los 34′, enorme jugada de Schjelderup para desbordar y tirar el centro para el Androide Haaland, que, ganando en el salto contra los dos centrales, anotó de cabeza el 1-0 de los europeos.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

¡Monumento a Nyland! Por si no fuese suficiente, el arquero noruego volvió a lucirse. Esta vez, ante un defectuoso remate de un propio jugador que casi se mete en su propio arco. Pero el «1» evitó el tanto.

A los 45′, baldazo de agua fría para los brasileños. Un intratable Haaland recibió de Odegaard en el borde del área, se perfiló y sacó un zurdazo inatajable para Alisson. El delantero llegó a los 7 tantos en la cita mundialista e iguala a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Solo para la estadística, ya habiéndose cumplido el total del tiempo adicional, Ostigard le cometió penal a Casemiro (codazo en la cara) y el árbitro pitó penal. Neymar Jr se hizo cargo, previo duelo verbal con Nyland, y anotó el descuento, dándose el gusto de anotar un tanto en la cita mundialista.

En el camino Brasil, que, aún lejos de su mejor versión, no deja de ser un equipo temible. Este Noruega, por individualidades y funcionalidad colectiva, parece cosa seria.

El encuentro se disputó bajo una alerta de fuertes tormentas y con un aviso de inundación vigente en el área del MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.