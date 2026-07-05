Alerta Nati: intensa búsqueda de dos adolescentes en Neuquén

Activaron la alerta Nati por dos adolescentes de Neuquén Foto: Policia de Neuquén.

La Policía provincial comunicó la Alerta Nati por la desaparición de Brian Ezequiel Altamirano y Lucas Julián Sosa, dos adolescentes de Neuquén. Había una tercera joven que era buscada pero ya fue localizada.

Pidieron a la población comunicarse con las autoridades ante cualquier información.

Los dos adolescentes buscados en Neuquén

Una búsqueda es de Brian Ezequiel Altamirano, de 16 años. Desde la Policía describieron las características físicas. Es de contextura física delgada, una altura de 1.70 metros, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros. Vestía zapatillas negras, pulóver negro y jeans de color celeste.

El segundo adolescente se trata de Lucas Julián Sosa, de 17 años. Es de contextura física delgada, ltura de 1,65 metros, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

Vestía una campera negra, pantalón buzo negro y zapatillas de color negro.

Ante cualquier información en ambos casos comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 17º al (299) – 4430098.

Qué es la Alerta Nati en Neuquén

La Alerta Nati es un protocolo de emergencia utilizado en casos de desaparición de menores y permite ampliar rápidamente la difusión de información para acelerar su localización.

El 25 de junio pasado se confirmó el fallecimiento de Mirta Acosta, símbolo de una lucha incansable que duró décadas. Desde 1994, tras la desaparición de su hija Natalia Ciccioli en San Martín de los Andes, Mirta nunca dejó de pedir Justicia por la adolescente, vista por última vez a los 12 años.

Gracias a su constante reclamo, logró que en la provincia se reglamentara la «Alerta Nati», una ley que se activa de forma inmediata ante la desaparición de cualquier menor de edad.