Horóscopo de hoy jueves 18 de diciembre, predicciones signo por signo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Vendrán cambios importantes y te sentirás más seguro. Conflictos interpersonales generarán equívocos entre colegas. Amor: Aparecen sospechas infundadas de celos. Si sacas conclusiones apresuradas puedes equivocarte y el daño no tendrá retorno. Riqueza: El dinero hace girar el mundo, pero no todo el mundo gira en torno al dinero. Hay cosas que no se compran ni se venden. Bienestar: La energía baja temporalmente hoy. Tómate un receso y goza de un descanso bien ganado, cuando los demás harán todo lo posible por desviarte.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La mesura y la moderación serán importantes. Sentirás un estado de inquietud extrema, también contracturas y dificultad para dormir. Amor: Cuidado con los conflictos generados por terceros con malas intenciones. Ante cualquier duda, primero consúltalo con tu pareja. Riqueza: Alguien te alertará de un gasto inútil. Si no le haces caso perderás mucho dinero en un proyecto que no vale la pena. Bienestar: Tranquilidad es una palabra que deberías recordar. Si te dejas llevar por los nervios, no solo no lograrás nada, sino que empeorarás la situación.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu vida social se incrementa y sabrás cómo hacerte cómplice de alguien para salir y despejarte del estrés y las presiones familiares. Amor: Pedirás a gritos un poco de soledad para aclarar tus sentimientos, pero afortunadamente solo se trata de una crisis pasajera. Riqueza: Dispones de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con tu vida. La razón está al servicio de tus intereses. Bienestar: Si no dosificas los malos hábitos de tu vida, tendrás algunos problemas de salud. Tu organismo te pide un cambio y debes hacerle caso.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Meditarás sobre la posibilidad de integrarte a clubes, asociaciones literarias, deportivas o a la práctica de algún hobby. Amor: No estás prestando atención al amor. Por momentos sentirás que no lo necesitas, pero cuando lo quieras será tarde. Riqueza: La adquisición de títulos y acciones y las actividades vinculadas a la vida nocturna serán alcanzadas por el factor suerte. Estate atento. Bienestar: Es necesario cambiar y mejorar, con constancia y con una actitud recta y firme obtendrás el éxito buscado.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No des tantas vueltas para tomar una decisión, ya que tienes la capacidad para realizar cualquier actividad. Confía en ti mismo. Amor: Comparte cada actividad que puedas con tu pareja. Esto fortalecerá el vínculo amoroso y los llevará a una relación duradera. Riqueza: Se avecinan oportunidades para adquirir lo que siempre deseaste, solo que deberás contar con los ahorros necesarios. Bienestar: Atesora los momentos de la vida en los que te descubres feliz. Son estos los que mantendrás en tu corazón y se volverán tesoros irremplazables.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Recibirás un par de noticias desalentadoras durante la jornada de hoy. Reajusta tus planes y continua adelante. No decaigas. Amor: No encontrarás en tu pareja un lugar para apoyarte en la jornada de hoy. Constantes tensiones empañarán la jornada. Riqueza: Tendrás algunas diferencias de opinión con tus superiores en el día de hoy. Nada grave, pero deberás cuidar tus modales. Bienestar: No cejes con tus esperanzas en el futuro a pesar de que estés atravesando una etapa complicada donde la negatividad este a tu lado continuamente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu calma personalidad hoy dará un vuelco. Te verás en la necesidad de pelear por tu felicidad y lo harás con firmeza. Amor: No te deprimas ni te enceguezcas por un amor no correspondido, mira a tu alrededor, alguien de tu entorno está interesado en ti. Riqueza: Debes saber comercializarte correctamente para poder llegar a tener buenos cargos. La imagen es un factor importante. Bienestar: Busca reforzar tu salud con algún complemento vitamínico, te sorprenderán los resultados que puedas llegar a obtener.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Jornada de tensiones subyacentes a nivel emocional. No te pongas en situaciones en las que no podrás salir sin lastimar al otro. Amor: Las peleas y disgustos forman parte de cualquier relación. Lo importante es saber llevarlas adelante con todo el amor posible. Riqueza: Deberás redistribuir tus horarios debido a retrasos con los que te toparás durante la jornada de hoy. No desesperes. Bienestar: La felicidad es una suma de múltiples factores en lugar de un estado al que se puede llegar. Está en ti el encontrarla o dejarla pasar de largo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tomarás como prioridad las responsabilidades familiares y verás cómo los demás se adaptarán a esta decisión. Recibirás regalos. Amor: Parece que adoptas malas soluciones a problemas recurrentes. Es hora de analizar tu relación a un nivel más profundo. Riqueza: Te esperan buenos y lucrativos negocios. Adopta una posición firme y elige solo aquello que te favorezca. Bienestar: Personas bien intencionadas, pero desinformadas, podrían aconsejarte mal. No escuches a tu alrededor, tú sabes bien qué hacer y qué límites poner.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Maneja con el mayor de los cuidados las decisiones que estás por tomar, porque alguien saldrá muy dolido de ciertas situaciones. Amor: Aunque la semana empezó lenta, hoy estarás listo para actividades sociales. Sal, porque hay varias oportunidades de encuentros. Riqueza: Te sentirás seguro en las decisiones profesionales que tomes. Jornada ideal para encarar nuevos proyectos comerciales. Bienestar: No dejes que tu pareja te quite libertad, si decides bajo presión, durará poco. Deja que el otro tome la iniciativa y te proteja, te hará bien.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No tendrás una buena jornada hoy, ya que será un día de revelaciones no muy gratas. Tampoco agregues tu salud a tus urgencias, cuídate. Amor: Los desengaños amorosos son un trago amargo para todos. No te deprimas ni te encierres en ti mismo. Abre tu mente y estate atento a nuevas señales. Riqueza: El trabajo y la economía darán un giro positivo, y lograrás la adquisición de un bien que buscabas hace tiempo. Bienestar: Sé más cuidadoso a la hora de elegir las oportunidades que tomas. Existen ocasiones en que esta voluntad de aceptar retos te jugará en contra.