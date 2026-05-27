Empleadas domésticas: ¿cuánto vale la hora de limpieza en junio de 2026?.

El esquema de haberes para el personal de casas particulares inicia el sexto mes del año con una actualización clave en su estructura de costos: tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el sector de empleadas domésticas percibe a partir de junio 2026 la continuidad del nuevo tramo de aumentos acumulativos que impacta tanto en el personal con retiro como sin retiro.

Esta actualización, que forma parte de un sendero de recomposición para las empleadas domésticas iniciado en abril pasado, se combina este mes con el vencimiento del aguinaldo, obligando a los empleadores a revisar minuciosamente las planillas para cumplir con los nuevos pisos legales y los adicionales vigentes, como el plus por zona desfavorable en la Patagonia.

Salarios de empleadas domésticas: nuevos valores en junio de 2026

La categoría de «Tareas Generales», que agrupa a la mayor parte de las trabajadoras del sector para labores de limpieza y mantenimiento, presenta nuevos valores de referencia para el pago por hora y mensual. Según la escala vigente para junio 2026, los montos mínimos son los siguientes:

Personal con retiro : $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes.

: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes. Personal sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Para otras funciones, como el Cuidado de Personas (cuarta categoría), la hora se fijó en $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro.

En el nivel más alto del escalafón, los supervisores percibirán un mínimo de $4.297,33 por hora con retiro y $536.080,78 mensuales. Es importante destacar que estas cifras funcionan como el piso legal obligatorio, sobre el cual se pueden pactar remuneraciones superiores.

Junio 2026: impacto de la zona desfavorable y el aguinaldo en el sueldo de las empleadas domésticas

Un punto determinante para este mes es la consolidación del adicional por zona desfavorable, que recientemente se actualizó al 31% sobre los salarios mínimos. Este beneficio alcanza a quienes prestan servicios en provincias de la Patagonia, como Río Negro y Neuquén, además de La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Por otro lado, junio 2026 es el mes del aguinaldo (SAC), cuya primera cuota debe abonarse antes del día 30; la liquidación debe realizarse tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.

Para aquellas empleadas que no hayan trabajado los seis meses completos, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo de actividad. Este ingreso adicional, sumado a la incorporación progresiva de las sumas no remunerativas al sueldo básico, redefine la composición del recibo de sueldo y las contribuciones patronales para el cierre de la primera mitad del año.